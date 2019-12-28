https://static.news.ru/photo/b1a0f66c-2b01-11ea-b133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько производителей автомобилей могут уйти с российского рынка. Некоторые из них уже сообщили о таком решении, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Я не могу гарантировать, что все игроки останутся на рынке. Но скажу одно: мы сейчас снизили баллы (в рамках 719 постановления кабмина о балльной системе локализации в автопроме. — NEWS.ru), чтобы максимально смягчить переходный период. Но затягивать с локализацией не следует, — цитирует чиновника ТАСС.

Речь идёт о дифференциации промышленных субсидий на утилизационный сбор. По новому закону с 1 января 2020 года производители автомобилей могут рассчитывать лишь на половину от общей суммы компенсации утилизационного сбора. Остальные переводы зависят от количества баллов, полученных за степень локализации производства.

С 2022-го компенсация утилизационного сбора будет полностью зависима от уровня локализации производства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что cнижение продаж автомобилей в РФ не остановило рост цен на них, который в некоторых случаях составил 10% от уровня 2018 года. По мнению экспертов, автопроизводители закладывают растущие издержки в цену даже при падении спроса из-за низкой загрузки производств в РФ.

В среднем с начала 2019 года цены выросли на 3,5–7%. Падали они лишь на некоторые модели. Так, Volkswagen Tiguan стал дешевле на 60 тыс. рублей в нескольких версиях из-за пересмотра ценовой политики в сегменте SUV. Дешевле на 10–31 тыс. рублей стали и некоторые комплектации Nissan X-Trail.