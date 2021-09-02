Рука Вашингтона: будущее «незалежности» после встречи Зеленского и Байдена

Встреча президентов Украины и США переносилась несколько раз. Поводом стал вывод американских войск из Афганистана. Захват власти талибами (группировка запрещена в РФ) подвёл черту под 20-летней миссией Америки в этой стране. На этом фоне деловые переговоры в Белом доме на некоторое время отошли на второй план. Однако для Украины с её экономическими проблемами и большой закредитованностью встреча должна была стать своего рода точкой перезагрузки отношений с США. NEWS.ru подвёл экономические итоги встречи.

Соблюдайте очередь

Программа визита президента Украины Владимира Зеленского в США предполагала насыщенное расписание. Делегация провела ряд встреч в Вашингтоне, в том числе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм и главой оборонного ведомства Ллойдом Остином в Пентагоне. Однако главные переговоры с Джо Байденом удалось организовать только с третьей попытки. Всему виной стало завершение военной миссии США в Афганистане, где власть захватили представители радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России). Украину же американские власти фактически попросили подождать своей очереди.

В преддверии встречи с Байденом Зеленский подчёркивал , что хотел бы обсудить в Вашингтоне целый спектр тем, включая предстоящий запуск газопровода «Северный поток — 2» и ужесточение санкций против России. Деловая же программа украинского президента не ограничилась переговорами с американскими властями, но также включила в себя разговор с представителями крупного бизнеса США — Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другими. Культурное же расписание Зеленского включило участие в открытии Украинского дома, а также посещение мемориала жертвам холокоста.

Pool via CNP /MediaPunch via www/Global Look PressGlobal Look Press

Среди основных целей визита в Вашингтон украинский президент также называл сохранение газового транзита через Украину после 2024 года, укрепление стратегических связей в военной и экономической сферах и другие вопросы двустороннего сотрудничества Киева и Вашингтона. В преддверии встречи с Байденом Зеленский всячески подчёркивал, что рассчитывает на поддержку Штатов, назвав страну «заслуживающей доверия в большей степени, чем некоторые другие партнёры».

В ходе переговоров США обязались оказать содействие украинским властям в проведении экономических реформ, направленных на борьбу с коррупцией. Помимо этого, Штаты поддержали инициативу Зеленского о создании в стране должности спецпрокурора, который в дальнейшем будет противодействовать отмыванию денежных средств. Также стороны договорились обеспечить защиту руководству и сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины. В краткосрочной перспективе эти меры должны помочь Киеву избежать финансового краха.

Жест доброй воли Байдена

Ещё до начала встречи лидеров двух стран стало известно о решении Экспортно-импортного банка США (Эксимбанка) предоставить Украине финансовую помощь в размере $3 млрд после подписания меморандума о взаимопонимании. Стороны также объявили о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнёрству и утвердили новую хартию, закрепляющую «общие ценности и стратегические приоритеты». То есть Америка, по сути, подтвердила статус лучшего друга Украины — если не на деле, то на бумаге уж точно.

johnsonderman/flickr.com

Таким образом, с учётом безвозмездной финансовой помощи со стороны Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,7 млрд, которая поступила на счета Киева в начале августа, общие иностранные вложения в экономику Украины за последний месяц составили почти $6 млрд. Однако, по мнению политолога и экономиста Никиты Масленникова, этих инвестиций явно недостаточно для того, чтобы оказать существенное воздействие на преодоление кризиса в стране.

Важно понимать, что кредит от МВФ поступил на Украину для борьбы с коронавирусной пандемией. То есть ссуда не является какой-либо экономической преференцией, а представляет собой стандартную практику фонда, направленную на помощь наиболее рискованным странам, страдающим от последствий COVID-19. Помощь же США нужно ещё провести через конгресс и сенат. Поэтому на данный момент американский кредит следует рассматривать в качестве жеста доброй воли Украине от Байдена, что-то вроде моральной компенсации в ответ на многочисленные просьбы Зеленского, — подчеркнул эксперт.

Аналитик отметил, что несмотря на незначительный размер финансовой помощи США, эти средства в краткосрочной перспективе помогут украинской экономике справиться с сиюминутными трудностями. Однако основная проблема, по мнению аналитика, будет заключаться в том, как руководство страны распорядится выделенными денежными средствами.

Пока мы не видим на Украине чёткого плана по преодолению кризисной ситуации в стране. Представленный на днях план Зеленского по трансформации национальной экономики на общую сумму $277 млрд подразумевает куда более солидные иностранные вложения, чем американские $3 млрд. Поэтому этот кредит не стоит переоценивать. Решению же серьёзных структурных проблем украинской экономики эта мера не поможет, — объяснил он.

Дело в том, что по результатам 30-летнего периода независимости страна оказалась в состоянии структурной разбалансировки. От старой советской модели, подчеркнул аналитик, местные власти отказались, не предложив взамен адекватного альтернативного сценария развития производства. В то же время те отрасли, которые бы могли стать экономическими драйверами, в частности аграрный сектор, сейчас находятся в не согласованном между собой состоянии. При этом с потерей донбасских шахт страна потеряла ещё одну важную экспортную составляющую — угледобычу — и вынуждена завозить дорогое сырьё, в том числе из США. Поэтому с учётом глобальной климатической повестки страна рискует оказаться на энергетической обочине, пояснил эксперт.

Важную роль в текущем кризисе, по мнению аналитика, играет и значительный объём госдолга ($54,8 млрд по состоянию на конец июля). Поэтому иностранные инвесторы после кризиса конца нулевых не видят особого смысла вкладывать средства в украинскую экономику, боясь потерять собственные деньги, подчеркнул Масленников. В связи с этим политолог предложил не придавать большого значения единичной помощи США, а дождаться осенней сессии МВФ, на которой будет решаться предоставление очередного транша Украине. Именно от этого, по мнению экономиста, будет зависеть, сумеет ли страна должным образом подготовиться к традиционно проблемному для страны зимнему периоду.

Споры вокруг «Мотор Сич»

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Скептически по отношению к американской финансовой помощи Украине отнёсся и экономист Андрей Колганов. Эксперт подчеркнул, что транзакция США является очередным кредитом, предполагающим определённые проценты при возвращении денежных средств. Поэтому в условиях перманентного экономического кризиса инвестиция в $3 млрд не окажет существенного влияния на борьбу с теми структурными проблемами, которые сейчас наблюдаются в постсоветской стране.

Та сумма, которую Штаты обязались вложить в украинскую экономику, представляет собой ссуду. А за любые кредиты рано или поздно приходится расплачиваться. В то же время некоторым западным союзникам США оказывали безвозмездную помощь. Украина же, видимо, пока не входит в число столь близких друзей. Однако, даже если сбросить со счетов кредитный характер американской помощи, $3 млрд — это явно не та сумма, которая бы реально смогла исправить экономическое положение в стране. Для латания же дыр в украинском бюджете этих денег будет вполне достаточно, — отметил эксперт.

В этой связи, подчеркнул аналитик, украинским властям необходимо искать внутренние ресурсы не только для восстановления национальной экономики, но и для того, чтобы расплатиться с западными партнёрами по многочисленным финансовым кредитам. Единственной же отраслью, на которую может сделать ставку Зеленский, по мнению Колганова, является агропромышленный сектор. Однако прежде местным властям нужно существенно сократить военные расходы, которые на данный момент поглощают значительную часть госбюджета.

Liu Jie/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Все отрасли должны работать с прицелом на внутренний рынок. Ведь у Украины есть значительный экспортный потенциал, прежде всего в аграрном секторе. Однако проблемы здесь создают высокие европейские стандарты, на которые ориентируются в постсоветской стране. Не менее важным шагом стала бы активизация поставок в Китай. Однако на этом направлении палки в колёса вставляют продолжительные транспортные перевозки в связи с географической удалённостью азиатской страны, — отметил аналитик.

Однако логистические трудности не единственная проблема, встающая перед Украиной на китайском направлении. Дело в том, что на снижение объёмов торговых отношений двух стран в существенной степени повлиял инвестиционный скандал в области моторостроительного производства. До недавнего времени, подчеркнул эксперт, Китай вкладывал значительные средства в эту отрасль, но зимой текущего года украинское правительство заблокировало сделку по приобретению азиатскими инвесторами завода «Мотор Сич», что в значительной степени повлияло на отток китайских вложений.

Китай, при желании украинских властей, мог бы стать эффективной альтернативой торговым отношениям с США. Азиатская страна всерьёз претендует на мировое экономическое лидерство, к тому же обладает сопоставимыми со Штатами инвестиционными ресурсами. Однако здесь стоит добавить, что в последнее время камнем преткновения здесь является политическое желание Китая «понравиться Америке». Этот фактор также повлиял на объёмы торговли с Украиной, — заключил Колганов.

Ещё одним немаловажным фактором, препятствующим притоку иностранных инвестиций, является высокий уровень коррупции и частая практика по уклонению от уплаты налогов. Эти факторы в совокупности ещё в большей степени отпугивают не только азиатских, но и западных предпринимателей. Но что более важно, подчеркнул эксперт, у местных властей пока не прослеживается особого желания навести законодательный порядок в стране, что в перспективе может привести к ухудшению инвестиционного партнёрства с теми же Штатами и другими западными союзниками.

Стратегический тупик

В рамках военного сотрудничества в Пентагоне было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве Украины и США вплоть до 2026 года. Зеленскому также удалось договориться с министром обороны США Ллойдом Остином о выделении Киеву $60 млн. В частности, новый пакет помощи включил в себя современные противотанковые системы Javelin, продажа которых была одобрена ещё при экс-президенте США Дональде Трампе. В общей же сложности начиная с 2014 года военная помощь Вашингтона Украине составила $2,5 млрд, из которых $400 млн американские власти перечислили в текущем году.

Liu Jie/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Однако по словам экономиста Василия Корташова, столь незначительные объёмы военной помощи свидетельствуют о периферийном месте Украины в структуре интересов Соединённых Штатов. В особенности это стало очевидно после вывода американских войск из Афганистана, объяснил он.

Если американцы в спешном порядке покинули Афганистан после 20-летней миссии, на которую они затратили десятки миллиардов долларов, то Зеленский вряд ли сможет рассчитывать на то, что США начнут стремительно вливать просевшие национальные финансовые ресурсы в экономику его страны и обеспечивать местное производство многочисленными заказами из-за океана, — подчеркнул эксперт.

Поставка же на Украину комплексов Javelin свидетельствует только о поддержке властями Штатов собственного производства. То же самое, по мнению Корташова, можно сказать и о контракте американской энергетической компании Westinghouse Electric с украинским «Энергоатомом» о строительстве пяти атомных энергоблоков (по словам президента Украины Владимира Зеленского, сумма инвестиций проекта составит до $30 млрд). При этом аналогичный принцип сотрудничества у американцев наблюдается и с Евросоюзом, согласно которому экономические интересы США должны ставиться выше правовых норм ЕС. Поэтому, в частности, у Штатов сорвался план по созданию Трансатлантической зоны свободной торговли (TTIP), отметил аналитик.

Чтобы превратиться в евразийский аналог Франции, о чём в своё время говорил экс-президент Кравчук, им необходим американский рынок. Зеленский может сколько угодно приводить в пример американцам их содействие в экономическом чуде Южной Корее, Японии, послевоенной Германии. Однако все те азиатские чудеса, которые сотворили американцы в прошлом веке с помощью доступа к своему капиталу, происходили в условиях экономического подъёма самой Америки. Сейчас же раны финансовой системы США не позволяют Байдену разбрасываться деньгами направо и налево. То есть никакого украинского экономического чуда на американские средства не будет, — подчеркнул он.

Корташов также отметил, в своё время американцы пытались трансформировать экономику Грузии, однако даже при меньших финансовых запросах Саакашвили Штатам этого сделать не удалось. В этом плане завышенные запросы Зеленского вряд ли сильно прельщают американское руководство, предположил аналитик.

Байдену нужна Украина исключительно в качестве рычага давления на Россию и другие европейские страны. Однако с Германией у США этого не вышло, учитывая запуск «Северного потока — 2». В этом плане сохранение газового транзита через Украину после 2024 года вряд ли может служить в качестве экономической помощи Зеленскому. Транзит российского газа всё больше смещается в сторону севера, больше поставок идёт через Белоруссию и Прибалтику. Украина же при таком раскладе может потерять нынешний объём в 40 млрд кубометров в год. При этом похожая судьба ожидает и другие категории товаров. Например, одесский порт уже потерял значительную долю поставок, — заключил аналитик.

Единственная альтернатива

Все опрошенные NEWS.ru эксперты сошлись во мнении, что единственной реальной альтернативой украинско-американских отношений, из которых основную выгоду для себя извлекают США, будет являться начало прагматичного экономического диалога с Россией. На данный же момент европейские и американские партнёры не заинтересованы в проведении на Украине каких-либо экономических реформ.

За время независимости в стране так и не разработали единую концепцию развития на долгосрочный период. На Украине сменялись президенты, однако большинство из них видело единственный путь экономического процветания исключительно в партнёрстве с западными странами. В настоящее же время стране необходимо использовать более прагматичный подход для реализации собственных национальных интересов.

Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В этом плане недавнее заявление первого вице-премьера Украины Алексея Любченко о готовящейся встрече Зеленского и Путина выглядит весьма обнадёживающим. Обеим сторонам для налаживания взаимовыгодного сотрудничества необходимо прервать дипломатическую тишину, длящуюся на протяжении последних семи лет, и найти определённый компромисс.

Начало диалога принесёт выгоду как Украине, так и России. Обе страны нуждаются в налаживании торговли: Киев предстоящей зимой будет остро нуждаться в угле, а Москва же могла бы нарастить импорт украинской сельхозпродукции, чтобы избежать резкого повышения цен на внутреннем рынке. И это только самые очевидные плюсы. В любом случае, продолжение экономического и политического «молчания» невыгодно обеим странам.