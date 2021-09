Рука Вашингтона: будущее «незалежности» после встречи Зеленского и Байдена

Программа визита президента Украины Владимира Зеленского в США предполагала насыщенное расписание. Делегация провела ряд встреч в Вашингтоне, в том числе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм и главой оборонного ведомства Ллойдом Остином в Пентагоне. Однако главные переговоры с Джо Байденом удалось организовать только с третьей попытки. Всему виной стало завершение военной миссии США в Афганистане, где власть захватили представители радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России). Украину же американские власти фактически попросили подождать своей очереди.

В преддверии встречи с Байденом Зеленский подчёркивал , что хотел бы обсудить в Вашингтоне целый спектр тем, включая предстоящий запуск газопровода «Северный поток — 2» и ужесточение санкций против России. Деловая же программа украинского президента не ограничилась переговорами с американскими властями, но также включила в себя разговор с представителями крупного бизнеса США — Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другими. Культурное же расписание Зеленского включило участие в открытии Украинского дома, а также посещение мемориала жертвам холокоста.

