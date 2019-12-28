https://static.news.ru/photo/74184286-2b70-11ea-959e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рубль за уходящий год вырос по отношению к доллару и евро. К доллару — на 9,3%, до 61,99 руб., к евро — на 11,3%, до 69,47 руб.

Это следует из данных Московской торговой биржи. Выросла нефть марки Brent с $53,8 за баррель до $66,63. В рублях стоимость барреля составила 4,14 тыс. рублей, на конец года его стоимость составляла 3,84 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нефть продолжает дорожать 30 декабря после подъёма цен 27 декабря до максимума с середины сентября на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в Соединённых Штатах. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 08:15 по московскому времени составляет $68,35 за баррель, что на $0,19 выше цены на закрытии предыдущей сессии.