Рубль за уходящий год вырос по отношению к доллару и евро. К доллару — на 9,3%, до 61,99 руб., к евро — на 11,3%, до 69,47 руб.
Это
Ранее NEWS.ru сообщал, что нефть продолжает дорожать 30 декабря после подъёма цен 27 декабря до максимума с середины сентября на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в Соединённых Штатах. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 08:15 по московскому времени составляет $68,35 за баррель, что на $0,19 выше цены на закрытии предыдущей сессии.
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