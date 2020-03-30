ЦБ РФ сообщил об укреплении курса рубля. Причинами стали стабилизация мировых рынков и меры поддержки экономики России.
По данным на 30 марта 2020 года, курс рубля по отношению к доллару вырос на 92,0 копейки. Влияние на участников рынка оказали стабилизация большинства внешних площадок и беспрецедентные меры поддержки.
Также представители российского правительства заявили о намерении оказать поддержку наиболее пострадавшим сферам экономики.
Правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счёт тех мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса, — заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
NEWS.ru информировал ранее, что аналитики фондового рынка объяснили, почему доллар не поднялся до 100 рублей.
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