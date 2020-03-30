https://static.news.ru/photo/96b4adde-5b7c-11ea-83a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

ЦБ РФ сообщил об укреплении курса рубля. Причинами стали стабилизация мировых рынков и меры поддержки экономики России.

По данным на 30 марта 2020 года, курс рубля по отношению к доллару вырос на 92,0 копейки. Влияние на участников рынка оказали стабилизация большинства внешних площадок и беспрецедентные меры поддержки.

Также представители российского правительства заявили о намерении оказать поддержку наиболее пострадавшим сферам экономики.

Правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счёт тех мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса, — заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

NEWS.ru информировал ранее, что аналитики фондового рынка объяснили, почему доллар не поднялся до 100 рублей.