https://static.news.ru/photo/be0d2280-7378-11ea-943a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская и европейская валюта во вторник заметно дешевеют на Московской Бирже. Рубль при этом активно растёт к бивалютной корзине. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

«Американец» сейчас торгуется на уровне 77,87 рубля — это на 1,45 рубля ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Евро стоит 85,74 рубля (-1,88 рубля). Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 1,64 рубля — до 81,41 рубля.

Как утверждают аналитики, уверенный рост к доллару рубль сейчас показывает из-за интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. Произошло это после того, как Китай заявил о неожиданном увеличении деловой активности в промышленности страны в марте, передаёт «Интерфакс».

Рубль поддерживают и надежды на то, что принятые ведущими центробанками мира меры помогут стабилизировать ситуацию на рынках.

Ранее, как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к согласию в том, что нынешние цены на нефть не соответствуют интересам ни Москвы, ни Вашингтона. От ответа на вопрос, какие шаги могут быть приняты, он воздержался.

При этом во вторник ФРС запустила новый механизм временного кредитования. Он позволит зарубежным регуляторам осуществлять операции РЕПО. Это означает, что фининституты, имеющие счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, смогут получить доллары, не продавая при этом гособлигации США. Таким образом, операции РЕПО станут доступны с 6 апреля и будут действовать как минимум шесть месяцев.

Как писал NEWS.ru, индексы МосБиржи и РТС в I квартале упали почти на 18% и 35%.