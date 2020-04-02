Рубль резко пошёл вверх вслед за нефтью

https://static.news.ru/photo/9fa96736-74f4-11ea-bbf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vsevolod Knyazev/flickr.com

Российская валюта показала значительное укрепление вслед за повышением нефтяных котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сейчас баррель эталонной марки Brent торгуется на уровне $27,20–27,80. Доллар, таким образом, опустился ниже 78 рублей, а евро — ниже 85 рублей.

Ранее Саудовская Аравия призвала созвать срочную встречу стран ОПЕК+ для достижения соглашения по балансу нефтяного рынка.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот — с президентом РФ Владимиром Путиным о цене на нефть. Американский лидер ожидает, что Эр-Рияд сократит добычу чёрного золота.

Однако в Кремле опровергли заявление Трампа о беседе Путина с саудовским принцем.

Как писал NEWS.ru, утром 2 апреля курс доллара опустился до 77,36 рубля.