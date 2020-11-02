Рубль бьёт антирекорды: курс российской валюты упал до минимума за 6 лет

Курс рубля на торгах Мосбиржи стремительно двинулся вниз. В результате доллар показал максимальное значение к рублю за последние полгода, а евро — почти за 6 лет. Эксперты объясняют падение российской валюты выходом капиталов из российских активов. Инвесторы не хотят рисковать, особенно в преддверии выборов президента США, и переводят свои средства в более надёжные бумаги. Усугубляет ситуацию также снижение мировых цен на нефть. Как сильно может упасть рубль, разбирался NEWS.ru.

Первые биржевые торги ноября стали по-настоящему провальными для российской валюты. Курс рубля резко двинулся вниз, обновив антирекорд последних лет. Доллар на торгах Московской биржи дорожал на 140 копеек и поднялся выше ключевой отметки 80 рублей. Евро в один из моментов смог преодолеть отметку 94 рубля. Последний раз так высоко европейская валюта оказывалась в далёком декабре 2014 года.

Ослабление рубля продолжается всю последнюю неделю. С прошлого понедельника он потерял порядка 6% к доллару и 4% к евро. На российскую валюту влияет множество факторов и большинство их них негативные, отмечают эксперты.

Резкое ослабление рубля на торгах связано с желанием уйти от рисков тех, кто отвечает за капитализацию, считает экс-первый заместитель министра финансов РФ, бывший первый зампред Банка России Олег Вьюгин. Он поясняет, что рубль ведёт себя заметно хуже других валют развивающихся рынков.

Также есть вероятность, что на выборах в США победит Джо Байден, и в результате может усилиться санкционное давление на Россию. Это меняет настроение инвесторов в негативную сторону. Сейчас они продают российские ценные бумаги, покупают доллары и уводят их за границу. Такое происходит не только в России. Просто у нас ещё добавляется фактор нефти, которая сейчас тоже падает в цене. Олег Вьюгин экс первый заместитель министра финансов РФ, бывший первый заместитель председателя Центрального банка и член Совета директоров «Роснефти» экс первый заместитель министра финансов РФ, бывший первый заместитель председателя Центрального банка и член Совета директоров «Роснефти»

Девальвация рубля с марта составила почти 20%, отмечает финансист и доцент кафедры государственной политики МГУ Юрий Юденков. По его словам негативную роль здесь сыграла в том числе ситуация с Алексеем Навальным и санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Американцы, исчерпав все санкции, нашли новый путь — они стали точечно давить на компании (европейские и китайские), которые поставляют нам продукцию машиностроения, электроники, IT. У нас начались реальные проблемы. К тому же активно формируется образ страны-изгоя — с нами нельзя иметь дело, нам ничего нельзя доверять. Инвесторы стали изымать деньги из ценных бумаг, выпускаемых нашим правительством. Юрий Юденков доцент кафедры государственной политики МГУ доцент кафедры государственной политики МГУ

Геополитика и нефть

Выборы президента Соединённых Штатов состоятся 3 ноября. Эксперты полагают, что для российского валютного рынка важно не столько кто победит — Трамп или Байден, сколько определённость относительно будущей политики США.

Между тем, ослабления рубля можно было ожидать даже без геополитических проблем, считает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев. По его словам, осенью против российской валюты всегда играет факторов сезонности.

Максимум завоза импорта в Россию приходится на четвёртый квартал, соответственно импортёрам нужно покупать валюту. Второй фактор — это вывоз капитала. Во втором полугодии доходы населения и предприятий традиционно растут, появляются свободные средства, которые надо куда-то вкладывать. Часть из них вкладывают как раз в доллары и евро. Происходит расширение спроса на иностранную валюту, что ослабляет позиции рубля. Олег Солнцев руководитель направления анализа денежно-кредитной политики ЦМАКП руководитель направления анализа денежно-кредитной политики ЦМАКП

Ускорение падения российской валюты, по словам эксперта, связано в первую очередь со снижением мировых цен на нефть, которое продолжается уже несколько дней.

Котировки эталонной марки Brent на мировом рынке за последнюю неделю потеряли более 10% своей стоимости и опустились ниже $37 за баррель. На стоимость сырья давит, в первую очередь, вторая волна COVID-19 и опасения игроков рынка по поводу будущего спроса на сырьё. О новых ограничениях завили практически все крупнейшие экономики Европы, включая Францию, Германию, Великобританию, Италию, Испанию.

Непонятно, как дальше будут разрастаться эти локауты, отмечает Олег Солнцев. Плюс от ОПЕК+ пока нет никакой внятной реакции. Участники соглашения мониторят ситуацию, и есть признаки того, что они не станут повышать добычу с 1 января. Но если вторая волна будет сильной, может даже потребоваться и снижение производства, отмечает эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Своя игра ЦБ

Падение рубля прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти поддерживают макроэкономическую стабильность, а усилия регулятора минимизируют колебания российской валюты.

Между тем, падение рубля не остановила дополнительная продажа валюты Банком России с 26 октября, связанная с покупкой Минфином акций «Аэрофлота» из средств ФНБ. В результате ежедневный объём реализации валюты Центробанком вырос до 4 млрд в рублёвом эквиваленте. До этого, регулятор уже продавал валюту, полученную от сделки по передаче правительству контроля над Сбербанком.

Пока ЦБ не вмешивается в ситуацию на валютном рынке. Однако, если рублю станет совсем плохо, меры последуют, полагают эксперты. По-видимому, у ЦБ есть свой план и коридор для курса рубля, и он даёт колебаться курсу в намеченных пределах, отмечает ассистент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.

По нашим прогнозам ЦБ не даст упасть курсу рубля к доллару ниже отметки в 80-83, а к евро — ниже 96-97 рублей. Естественно, что в нынешних условиях курс рубля будет зависеть не только от цен на нефть и геополитики, как это было раньше, но и от масштабов распространения COVID-19 как основной угрозы восстановлению мировой экономике. Кава Ходжа ассистент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова ассистент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

Банк России попытается сдержать падение рубля, чтобы дальше 80 не шло, считает Олег Вьюгин. При этом, ставка ЦБ пока останется без изменений.

До конца года возможны сильные колебания курса рубля, считает Олег Солнцев. По его словам, четвёртый квартал — всегда был самым непредсказуемым с точки зрения поведения рубля.

При нынешних ценах на нефть курс доллара в 76-77 рублей является вполне обоснованным. Конечно, сейчас он может пойти выше — за 80 рублей. Укрепления российской валюты можно ожидать в первом квартале за счёт ухода сезонного фактора. В результате курс рубля может вырасти до 70-72 за доллар, — отметил эксперт.

По его словам, снижение курса рубля играет на руку экспортёрам сырья, а также тем секторам экономики, которые успели модернизироваться и имеют конкуренцию с импортом.

Больше всего от падения курса страдают конечные потребители, так как производители так или иначе перекладывают свои издержки на обычных покупателей, считает Кава Ходжа. Кроме того, большинство товаров, производящихся в России, имеют в своем составе импортные составляющие, что также неминуемо приведёт к увеличению цен и падению продаж в условиях снижения совокупного спроса. Это спровоцирует банкротство многих мелких и средних компаний, и вследствие этого повысится уровень безработицы, предупреждает эксперт.