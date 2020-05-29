«Ростех» призвал не сокращать финансирование развития сетей 5G

Госкорпорация «Ростех» обратилась в Минкомсвязи с просьбой не сокращать бюджет развития сетей 5Gв стране в 2020 году.
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На данный момент «Ростехом» подписаны соглашения о развитии квантовых сенсоров, интернета вещей и блокчейн-технологий. В результате сокращения бюджета пострадает развитие связи 5G и квантовых сенсоров. По данным «Ведомостей», всего бюджет планируется сократить на 7,2 млрд рублей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что USB-флешка под названием 5GBioShield поступила в продажу в Великобритании. Продавцы утверждают, что устройство использует «технологию квантового голографического катализатора» для защиты пользователей от 5G.
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