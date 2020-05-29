«Ростех» призвал не сокращать финансирование развития сетей 5G

https://static.news.ru/photo/a5f97188-a188-11ea-ad1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Госкорпорация «Ростех» обратилась в Минкомсвязи с просьбой не сокращать бюджет развития сетей 5Gв стране в 2020 году.

Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на материалы, направленные компанией в министерство. Согласно им, сокращение финансирования на 50% в этом году и перенесение субсидий на другой срок задержит развитие сетей. В таком случае к 2024 году будет построено только пять тысяч базовых станций вместо запланированных 20 тысяч, срок разработки «опытно-промышленных образцов элементов сети» будет перенесён с конца 2021 года на конец 2023 года.

На данный момент «Ростехом» подписаны соглашения о развитии квантовых сенсоров, интернета вещей и блокчейн-технологий. В результате сокращения бюджета пострадает развитие связи 5G и квантовых сенсоров. По данным «Ведомостей», всего бюджет планируется сократить на 7,2 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что USB-флешка под названием 5GBioShield поступила в продажу в Великобритании. Продавцы утверждают, что устройство использует «технологию квантового голографического катализатора» для защиты пользователей от 5G.