Цены на российское подсолнечное масло выросли в декабре

https://static.news.ru/photo/3f4880d8-5ffa-11eb-b695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В декабре 2020 года цены в производстве пищевых продуктов стали выше. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, стоимость подсолнечного масла выросла на 11% по сравнению с ноябрём, а соевое масло подорожало у производителей на 9,5%.

Наиболее высокий рост зафиксирован на мелассу свекловичную, она повысилась в цене на 17%. Жмых и твёрдые остатки растительных жиров или масел стали дороже на 12,7%.

В целом цены производителей пищевых продуктов в декабре увеличились на 1,7% по отношению к ноябрю, а по сравнению с декабрём 2019 года выросли на 12,5%.

Вместе с тем отдельно отмечается, что стоимость гречневой крупы снизилась на 6,3%.

В декабре 2020 года правительство объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Среди них были соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Они будут действовать до апреля 2021 года и закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что в российских магазинах предложили продавать «мелкокалиберный» картофель «экономкласса».