https://static.news.ru/photo/0257df7c-3ec5-11ea-929b-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала снижение объёма добычи нефти и газового конденсата в России в январе 2020 года.

Показатель снизился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 47,7 млн тонн. Кроме того, добыча газа за январь 2020 года также показала падение на 4,9% по сравнению с первым месяцем 2019 года — до 56,7 млрд куб. м. При этом рост продемонстрировали данные по сжижению и регазификации газа. Их показатель составил 36,3%.

Ранее NEWS.ru писал, что Минприроды РФ предложило выставить на аукцион три неразведанных участка на шельфе Каспийского моря. Права на доступ к ним в январе 2020 года запрашивал ЛУКОЙЛ в заявительном порядке.