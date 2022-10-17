Россияне запасаются консервами и сахаром: вырастут ли цены В стране резко подскочил спрос на продукты длительного хранения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне частичной мобилизации россияне скупают сахар и мясные консервы, продажи которых в денежном выражении выросли более чем на 50%. Эксперты связывают всплеск покупательской активности с желанием создать запас товаров на будущее. Однако деньги в кризис нужны не только на тушенку, предупреждают они.

Есть ли ажиотаж

За две недели частичной мобилизации в России резко вырос спрос на продукты длительного хранения, приводит Forbes данные компании NielsenIQ.

Так, в период с 19 сентября по 2 октября продажи сахара выросли в денежном выражении на 70%, мясных консервов — на 58%, риса — на 45% (по сравнению с аналогичным двухнедельным периодом 2021 года). А с 26 сентября по 2 октября на 30%, но уже в натуральном выражении, подскочили продажи бобов.

То же происходит с бритвами и лезвиями, сигаретами, рыбными консервами, мукой, макаронами, рисом. В исследовательской компании NTech тоже отмечают рост продаж некоторых продуктов (сахара, мясных консервов, сгущенки, риса и макарон), хотя и признают, что он не ажиотажный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как долго это продлится

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров:

Наиболее вероятное объяснение потребительского всплеска — эмоциональная реакция граждан на эскалацию российско-украинского конфликта. Боясь перебоев с поставками продуктов питания, россияне закупаются продовольствием с длительным сроком хранения «на всякий случай». В случае деэскалации конфликта от «мобилизационного» всплеска цен уже в декабре не останется и следа, потому что накопленный у граждан запас провалит спрос и цены на купленные впрок товары. Если деэскалации в ближайшие пару месяцев не будет, то повышенный спрос на товары с длительным сроком хранения может сохраниться, поддерживая и рост цен на них. В этом случае возврат цен к «домобилизационному уровню» можно будет ожидать лишь в январе-феврале, когда произойдет сезонное снижение спроса.

Преподаватель школы бизнеса «Синергия» кандидат экономических наук Даниил Петухов:

На услуги цены поднимутся вряд ли. Спрос, скорее всего, будет расти на товары первой необходимости и товары длительного хранения. А если будет сочетание и того и другого, то давление на цены точно будет. Как вырастут цены, пока трудно сказать. Сильно — если произойдет лавинообразный кризис в корпоративном и банковском секторах с волной банкротств. Будут просто ползти вверх — если ситуация потихоньку будет спускаться. Главный вопрос — начнется ли лавинообразный кризис, и если да, то когда. Но этого не знает никто.

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников:

В целом не видно каких-то фундаментальных причин для резкого роста цен по всей экономике. Логистические проблемы и санкционные ограничения почти не изменились, а доля товаров, которыми закупаются сейчас граждане, в общем объеме невелика. Безусловно, цены вырастут, однако не из-за мобилизации и панических закупок, а в продолжение существующей ситуации в мировой экономике. Ключевая опасность сейчас — заморозить в ненужных запасах большие суммы денег, которые могут внезапно понадобиться при возникновении проблем с здоровьем или при внезапной потере работы. Готовиться следует не к сиюминутным перебоям с поставками сахара или тушенки, а к долгосрочному изменению привычного образа жизни. В основном — в сторону ухудшения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как россияне делают запасы

Согласно апрельскому опросу ВЦИОМа, большинство россиян — около 85% — имели запас продуктов. Для сравнения: в 1992 году доля тех, кто закупал продукты впрок, составляла 71%.

Более чем у половины опрошенных (61%) запасов в этом году было столько же, сколько и в прошлом. Доля тех, кто нарастил запасы, по сравнению с прошлым годом не изменилась (8%).

Интересно, что за 30 лет мотивы, по которым россияне закупаются впрок, изменились. Так, в 1992 году граждане запасались в равной степени из-за опасения, что вырастут цены (40%), и из-за возможного дефицита товаров (42%). Сейчас же людей больше волнует рост цен (46%). А вот отсутствие товаров в продаже беспокоит только 29% респондентов.

В последний раз ажиотажный спрос на продукты длительного хранения наблюдался в марте 2022 года, однако к концу месяца он прошел.