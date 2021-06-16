Россияне в долгах: подлейте топлива в кредитную машину

Кредиты стали главной заботой для половины россиян, а объём одолженных средств в экономике сравнялся с запланированным годовым бюджетом страны — более 20 трлн рублей. Общий объём обязательств по кредитам достиг порядка 30% всей денежной массы в обращении, что больше всех наличных денег в стране на треть. Почему так много кредитных денег обслуживает российскую экономику и к чему это приведёт, — в материале NEWS.ru.

Откуда берутся деньги

Россияне вынуждены влезать в долги, потому что денег не хватает на все нужды. Кроме того, потребности растут, а заработать всё сложнее. Но откуда же в экономике появляются деньги?

Экономисты считают, что у денег кредитная природа. Грубо говоря, деньги возникают из необходимости расплатиться по долгам. Если вы оказали кому-то услугу, то вам обязательно должны чем-то отплатить. А если платёж отсрочен во времени, то возникает обязательство в виде документа, в котором зафиксирована задолженность. Рост числа таких обязательств вызвал к жизни денежные знаки. Не будет большим преувеличением, если сказать, что и привычная всем зарплата является подобным отсроченным вознаграждением, скреплённым договором найма.

Есть мнение, что богатые люди транжирят деньги, купаясь в роскоши. И когда возникает экономический кризис, лучше бы им перестать тратить и затянуть потуже пояса, как делает основная масса населения. Но не является ли это мнение ошибочным?

В самом деле, если богатый человек покупает, например, яхту, бедному это представляется непозволительной роскошью, ведь он еле сводит концы с концами.

Однако деньги именно таким путём и переходят из рук богатых, в руки людей с меньшим достатком. Сотни рабочих трудятся над созданием яхты, а после её продажи они получают своё вознаграждение. Деньги, условно, перетекают с верхних этажей социальной пирамиды на нижние. Рабочие могли бы даже взять кредит на постройку яхты, а потом, после её продажи, расплатиться по долгам, оставив себе разницу. Собственно, такой моделью и оправдывает своё существование кредитная машина.

Возьми деньги у банка, вложи их в дело, произведи товар или услугу, заработай, и расплатись по долгам.

Однако такой механизм перераспределения работает нормально только при сохранении нескольких условий. Первое — бедные должны уметь производить то, что интересно богатым. Для этого у них должен быть доступ к технологиям и образованию. Второе — труд должен быть защищён. Организаторы производства (предприниматели) должны хорошо платить своим работникам.

Если нарушены оба условия, кредитная машина работает ненормально. Бедные полностью нищают, и экономика разваливается.

Также опасность несёт ситуация, когда богатые тратят свои деньги на других рынках. Покупают автомобили и яхты за границей, обогащая чужих рабочих.

А когда за труд систематически недоплачивают, то люди вынуждены выискивать дополнительные средства для жизни. Кстати, в советское время огороды и приусадебные хозяйства негласно выполняли функцию своего рода компенсации за низкую стоимость труда. Это называется полупролетаризацией населения — когда часть потребностей народ удовлетворяет за счёт натурального хозяйства, в котором задействован сам, но будучи работником какого-нибудь предприятия в основное время.

Времена меняются. Приходят новые производственная и потребительская культуры. Потребности растут, а заработать всё сложнее.

Все видели в ресторанах фастфуда электронные табло для заказов. Так владельцы ресторанов экономят на работниках за кассой. Мы позволяем владельцам также экономить на труде уборщиков, когда убираем за собой в таком ресторане.

Повсеместная автоматизация труда позволяет концентрировать большие капиталы в руках немногих, без того чтобы возвращать их обществу в виде заработной платы.

Какой объём топлива нужен кредитной машине

Если потребности растут, а возможностей заработать практически нет, люди берут деньги в долг. Многие россияне даже базовые потребности вынуждены удовлетворять в кредит. Предприниматели тоже вынуждены обращаться за кредитами к банкам, когда их усилия не приносят прибыль.

Можно брать потребительские кредиты, а можно брать деньги в долг для инвестиций, если есть уверенность, что прибыль позволит расплатиться по долгам. Необходимо учитывать, что процесс происходит во времени. Деньги нужны не только тем, кто хочет их потратить, но и тем, кто хочет их заработать. В разное время это одни те же люди. Предприниматели выходят на рынок со своими товарами и услугами и ждут, когда покупатели принесут деньги. А если покупатели их не несут, приходятся брать деньги в долг. Работники предприятий тоже ждут, когда им повысят зарплату, а если этого не происходит, тоже одалживают деньги у банков. И те и другие живут в долг, а всё потому, что не хватает денег.

Так сколько же денег нужно для нормального развития общества?

В России деньги создаются кредитными организациями, к которым относится и Центральный банк. Мало кто знает, что вопрос, сколько должно быть денег в растущей экономике, является одним из самых сложных для специалистов, и однозначного ответа на него нет.

У Центрального банка (ЦБ) есть формулы, по которым он высчитывает объём денежной массы, чтобы обслуживать все потребности населения на товарном и иных рынках. Также важны механизмы пополнения каналов денежного обращения, работу которых должен отслеживать ЦБ и вмешиваться, если что-то идёт не так.

Однако для анализа таких сложных процессов, как оборачиваемость денежных средств, кроме количественного подхода нужны ещё знания о траекториях движения денег и механизмах их перераспределения в обществе. Другими словами, важен прогноз и план развития экономики, даже шире — общественных процессов.

На сайте Банка России из программ для денежного обращения мы можем найти только документ под названием «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы», который посвящён наличным деньгам в обороте. Всё! Других документов, определяющих политику ЦБ, нет.

А между тем некоторые ключевые экономические показатели достигли следующих соотношений:

Денежная масса, обслуживающая российскую экономику, на 2021 год составила 57,5 трлн рублей (агрегат М2).

Наличные деньги в обращении − 13,8 трлн рублей.

Кредиты россиян — 20,7 трлн рублей.

Причём на каждого россиянина приходится порядка 40 тысяч рублей в обращении. Для сравнения, в Польше, например, этот показатель равен 66 тысячам российских рублей. То есть денежная масса в России может быть как минимум в 1,5 раза больше. При этом ВВП России порядка 106 трлн рублей, а той же Польши — порядка 40 трлн в пересчёте на рубли. А вот численность населения Польши в три раза меньше российской. Получается, что поляки в среднем производят в 1,5 раза больше продукции, не имея таких запасов природных ресурсов, как у России.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦБ регулярно заявляет о намерении повысить ключевую процентную ставку. Эти решения обосновывают борьбой с закредитованностью страны — необходимостью остановить действие кредитной иглы, а также снижением инфляции.

А где россияне будут брать деньги?

Доктор экономических наук, профессор, экс-министр экономики Андрей Алексеевич Нечаев считает, что озвученный объём выданных кредитов не свидетельствует о высокой закредитованности россиян. Однако, по его мнению, люди действительно хотят расширять своё потребление, не имея для этого надлежащего уровня текущих доходов.

В ходе кризиса прошлого года резко упали доходы. И в целом они падали с 2013 года. Я имею в виду реальные доходы с поправкой на инфляцию. В основном это касается среднего класса, который последние годы сильно сжался. И он судорожно пытается сохранить уровень потребления путём наращивания своего кредитования. Но всё зависит от того, как экономика России будет выходить из кризиса. В этом году она выйдет на более высокий уровень за счёт низкой базы. А потом начнётся так называемая позитивная стагнация, с ростом 1,5–2%. И уровень доходов будет расти медленно. Андрей Нечаев первый в новейшей истории России министр экономики первый в новейшей истории России министр экономики

Он утвердительно ответил на вопрос NEWS.ru о том, что если лишить россиян доступа к дешёвому кредиту, их уровень жизни упадёт, это однозначно.

Необходимо ещё раз подчеркнуть — базовые потребности россиян не удовлетворены. Для подтверждения этого тезиса не нужна никакая статистика. Это знает и ощущает на себе каждый гражданин. Не говоря уже о наборе самых дорогостоящих благ, которые становятся главной ценностью во всём мире, — чистый воздух, вода, возможность жить в благоприятных географических условиях, качественное образование и медицинское обслуживание. Чтобы производить эти блага, необходимо вкладывать огромные средства, и здесь потребительскими кредитами не отделаться.

Бывший председатель Центрального банка Сергей Константинович Дубинин считает, что проблему низких доходов россиян надо решать не в плоскости монетарной политики.

Сейчас мы десять лет живём в ситуации, когда экономика в реальном исчислении растёт примерно на один процент в год. Производит страна столько же, сколько было в 2011 году. Эта стагнация и является причиной, почему люди не получают больше, а получают меньше. Для того чтобы темпы роста поднимать, нужен инвестиционный климат. Чтобы капитал приходил и инвестировался в нашей стране. Чтобы в России было удобно заниматься бизнесом всем. И российским капиталистам, и западным. Сергей Дубинин экс-глава Банка России экс-глава Банка России

Он добавил, что ни одно ведомство не в состоянии самостоятельно решить эту задачу. И Центральный банк эту капитальную проблему решить не может, а может только система государственной власти в стране, её устройство. Эксперт подчеркнул, что он не говорит о политике, однако должны быть хорошие отношения со всем миром. А на индивидуальном уровне люди должны уметь рассчитывать, беря кредит, смогут ли они расплатиться, сказал Сергей Дубинин NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Денежный голод

Если сравнить деньги с водой, то пить по глоткам очень хорошо и приятно, а вот наглотаться воды, утонув в одолженных средствах, смертельно опасно. Захлебывающаяся в долгах экономика приводит к масштабному социальному кризису.

Но гораздо опаснее, в сложившихся условиях, отсутствие денег — денежный голод.

Чтобы экономика России заработала на уровне хотя бы Польши, необходимо, чтобы на каждый вложенный рубль приходилось примерно 50 копеек прибыли. Каким образом такая прибыль будет формироваться?

Экспортный бизнес в России решает данную проблему девальвацией рубля. Поскольку каждый полученный доллар или евро в случае обесценивания рубля приносит больше российской валюты для внутреннего пользования. А что же делать остальным гражданам?

И то что внутренние цены в этом случае растут медленно, тоже плохо. Поскольку, используя рубли на внутреннем рынке, крупные экспортные компании в состоянии скупить всё внутри России по низким ценам. Да и повышать зарплату сотрудникам необязательно.

На этом фоне растёт скрытый дефицит на потребительском рынке. Это может заметить каждая домохозяйка. Качество товаров и стандарты становятся всё хуже. Но нас успокаивают тем, что темпы роста цен совсем невысокие. Кроме того, мы слышим и популистские заявления об их сдерживании.

Вытесняя мелкий бизнес, автоматизируя производство без появления новых рабочих мест, сдерживая рост зарплат оправданием низких темпов инфляции, повышая ставку по кредитам, — мы уничтожаем российскую экономику.

В итоге наше общество погрязает в долгах, а возвращать их не может, потому что не появляется новых возможностей заработать. Но гораздо страшнее то, что люди разучатся производить, торговать и вести какой-либо бизнес, превращаясь в мелких закредитованных потребителей, — на руинах некогда мощной экономики.