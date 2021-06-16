Россияне в долгах: подлейте топлива в кредитную машину

Кредиты стали главной заботой для половины россиян, а объём одолженных средств в экономике сравнялся с запланированным годовым бюджетом страны — более 20 трлн рублей. Общий объём обязательств по кредитам достиг порядка 30% всей денежной массы в обращении, что больше всех наличных денег в стране на треть. Почему так много кредитных денег обслуживает российскую экономику и к чему это приведёт, — в материале NEWS.ru.
Откуда берутся деньги
Россияне вынуждены влезать в долги, потому что денег не хватает на все нужды. Кроме того, потребности растут, а заработать всё сложнее. Но откуда же в экономике появляются деньги?
Экономисты считают, что у денег кредитная природа. Грубо говоря, деньги возникают из необходимости расплатиться по долгам. Если вы оказали кому-то услугу, то вам обязательно должны чем-то отплатить. А если платёж отсрочен во времени, то возникает обязательство в виде документа, в котором зафиксирована задолженность. Рост числа таких обязательств вызвал к жизни денежные знаки. Не будет большим преувеличением, если сказать, что и привычная всем зарплата является подобным отсроченным вознаграждением, скреплённым договором найма.
Есть мнение, что богатые люди транжирят деньги, купаясь в роскоши. И когда возникает экономический кризис, лучше бы им перестать тратить и затянуть потуже пояса, как делает основная масса населения. Но не является ли это мнение ошибочным?
В самом деле, если богатый человек покупает, например, яхту, бедному это представляется непозволительной роскошью, ведь он еле сводит концы с концами.
Однако деньги именно таким путём и переходят из рук богатых, в руки людей с меньшим достатком. Сотни рабочих трудятся над созданием яхты, а после её продажи они получают своё вознаграждение. Деньги, условно, перетекают с верхних этажей социальной пирамиды на нижние. Рабочие могли бы даже взять кредит на постройку яхты, а потом, после её продажи, расплатиться по долгам, оставив себе разницу. Собственно, такой моделью и оправдывает своё существование кредитная машина.
Возьми деньги у банка, вложи их в дело, произведи товар или услугу, заработай, и расплатись по долгам.
Однако такой механизм перераспределения работает нормально только при сохранении нескольких условий. Первое — бедные должны уметь производить то, что интересно богатым. Для этого у них должен быть доступ к технологиям и образованию. Второе — труд должен быть защищён. Организаторы производства (предприниматели) должны хорошо платить своим работникам.
Если нарушены оба условия, кредитная машина работает ненормально. Бедные полностью нищают, и экономика разваливается.
Также опасность несёт ситуация, когда богатые тратят свои деньги на других рынках. Покупают автомобили и яхты за границей, обогащая чужих рабочих.
А когда за труд систематически недоплачивают, то люди вынуждены выискивать дополнительные средства для жизни. Кстати, в советское время огороды и приусадебные хозяйства негласно выполняли функцию своего рода компенсации за низкую стоимость труда. Это называется полупролетаризацией населения — когда часть потребностей народ удовлетворяет за счёт натурального хозяйства, в котором задействован сам, но будучи работником какого-нибудь предприятия в основное время.
Времена меняются. Приходят новые производственная и потребительская культуры. Потребности растут, а заработать всё сложнее.
Все видели в ресторанах фастфуда электронные табло для заказов. Так владельцы ресторанов экономят на работниках за кассой. Мы позволяем владельцам также экономить на труде уборщиков, когда убираем за собой в таком ресторане.
Повсеместная автоматизация труда позволяет концентрировать большие капиталы в руках немногих, без того чтобы возвращать их обществу в виде заработной платы.
Какой объём топлива нужен кредитной машине
Если потребности растут, а возможностей заработать практически нет, люди берут деньги в долг. Многие россияне даже базовые потребности вынуждены удовлетворять в кредит. Предприниматели тоже вынуждены обращаться за кредитами к банкам, когда их усилия не приносят прибыль.
Можно брать потребительские кредиты, а можно брать деньги в долг для инвестиций, если есть уверенность, что прибыль позволит расплатиться по долгам. Необходимо учитывать, что процесс происходит во времени. Деньги нужны не только тем, кто хочет их потратить, но и тем, кто хочет их заработать. В разное время это одни те же люди. Предприниматели выходят на рынок со своими товарами и услугами и ждут, когда покупатели принесут деньги. А если покупатели их не несут, приходятся брать деньги в долг. Работники предприятий тоже ждут, когда им повысят зарплату, а если этого не происходит, тоже одалживают деньги у банков. И те и другие живут в долг, а всё потому, что не хватает денег.
Так сколько же денег нужно для нормального развития общества?
В России деньги создаются кредитными организациями, к которым относится и Центральный банк. Мало кто знает, что вопрос, сколько должно быть денег в растущей экономике, является одним из самых сложных для специалистов, и однозначного ответа на него нет.
У Центрального банка (ЦБ) есть формулы, по которым он высчитывает объём денежной массы, чтобы обслуживать все потребности населения на товарном и иных рынках. Также важны механизмы пополнения каналов денежного обращения, работу которых должен отслеживать ЦБ и вмешиваться, если что-то идёт не так.
Однако для анализа таких сложных процессов, как оборачиваемость денежных средств, кроме количественного подхода нужны ещё знания о траекториях движения денег и механизмах их перераспределения в обществе. Другими словами, важен прогноз и план развития экономики, даже шире — общественных процессов.
На сайте Банка России из программ для денежного обращения мы можем найти только
А между тем некоторые ключевые экономические показатели достигли следующих соотношений:
- Денежная масса, обслуживающая российскую экономику, на 2021 год составила 57,5 трлн рублей (агрегат М2).
- Наличные деньги в обращении − 13,8 трлн рублей.
- Кредиты россиян — 20,7 трлн рублей.
Причём на каждого россиянина приходится порядка 40 тысяч рублей в обращении. Для сравнения, в Польше, например, этот показатель равен 66 тысячам российских рублей. То есть денежная масса в России может быть как минимум в 1,5 раза больше. При этом ВВП России порядка 106 трлн рублей, а той же Польши — порядка 40 трлн в пересчёте на рубли. А вот численность населения Польши в три раза меньше российской. Получается, что поляки в среднем производят в 1,5 раза больше продукции, не имея таких запасов природных ресурсов, как у России.
ЦБ регулярно заявляет о намерении повысить ключевую процентную ставку. Эти решения обосновывают борьбой с закредитованностью страны — необходимостью остановить действие кредитной иглы, а также снижением инфляции.
А где россияне будут брать деньги?
Доктор экономических наук, профессор, экс-министр экономики Андрей Алексеевич Нечаев считает, что озвученный объём выданных кредитов не свидетельствует о высокой закредитованности россиян. Однако, по его мнению, люди действительно хотят расширять своё потребление, не имея для этого надлежащего уровня текущих доходов.
В ходе кризиса прошлого года резко упали доходы. И в целом они падали с 2013 года. Я имею в виду реальные доходы с поправкой на инфляцию. В основном это касается среднего класса, который последние годы сильно сжался. И он судорожно пытается сохранить уровень потребления путём наращивания своего кредитования. Но всё зависит от того, как экономика России будет выходить из кризиса. В этом году она выйдет на более высокий уровень за счёт низкой базы. А потом начнётся так называемая позитивная стагнация, с ростом 1,5–2%. И уровень доходов будет расти медленно.
Он утвердительно ответил на вопрос NEWS.ru о том, что если лишить россиян доступа к дешёвому кредиту, их уровень жизни упадёт, это однозначно.
Необходимо ещё раз подчеркнуть — базовые потребности россиян не удовлетворены. Для подтверждения этого тезиса не нужна никакая статистика. Это знает и ощущает на себе каждый гражданин. Не говоря уже о наборе самых дорогостоящих благ, которые становятся главной ценностью во всём мире, — чистый воздух, вода, возможность жить в благоприятных географических условиях, качественное образование и медицинское обслуживание. Чтобы производить эти блага, необходимо вкладывать огромные средства, и здесь потребительскими кредитами не отделаться.
Бывший председатель Центрального банка Сергей Константинович Дубинин считает, что проблему низких доходов россиян надо решать не в плоскости монетарной политики.
Сейчас мы десять лет живём в ситуации, когда экономика в реальном исчислении растёт примерно на один процент в год. Производит страна столько же, сколько было в 2011 году. Эта стагнация и является причиной, почему люди не получают больше, а получают меньше. Для того чтобы темпы роста поднимать, нужен инвестиционный климат. Чтобы капитал приходил и инвестировался в нашей стране. Чтобы в России было удобно заниматься бизнесом всем. И российским капиталистам, и западным.
Он добавил, что ни одно ведомство не в состоянии самостоятельно решить эту задачу. И Центральный банк эту капитальную проблему решить не может, а может только система государственной власти в стране, её устройство. Эксперт подчеркнул, что он не говорит о политике, однако должны быть хорошие отношения со всем миром. А на индивидуальном уровне люди должны уметь рассчитывать, беря кредит, смогут ли они расплатиться, сказал Сергей Дубинин NEWS.ru.
Денежный голод
Если сравнить деньги с водой, то пить по глоткам очень хорошо и приятно, а вот наглотаться воды, утонув в одолженных средствах, смертельно опасно. Захлебывающаяся в долгах экономика приводит к масштабному социальному кризису.
Но гораздо опаснее, в сложившихся условиях, отсутствие денег — денежный голод.
Чтобы экономика России заработала на уровне хотя бы Польши, необходимо, чтобы на каждый вложенный рубль приходилось примерно 50 копеек прибыли. Каким образом такая прибыль будет формироваться?
Экспортный бизнес в России решает данную проблему девальвацией рубля. Поскольку каждый полученный доллар или евро в случае обесценивания рубля приносит больше российской валюты для внутреннего пользования. А что же делать остальным гражданам?
И то что внутренние цены в этом случае растут медленно, тоже плохо. Поскольку, используя рубли на внутреннем рынке, крупные экспортные компании в состоянии скупить всё внутри России по низким ценам. Да и повышать зарплату сотрудникам необязательно.
На этом фоне растёт скрытый дефицит на потребительском рынке. Это может заметить каждая домохозяйка. Качество товаров и стандарты становятся всё хуже. Но нас успокаивают тем, что темпы роста цен совсем невысокие. Кроме того, мы слышим и популистские заявления об их сдерживании.
Вытесняя мелкий бизнес, автоматизируя производство без появления новых рабочих мест, сдерживая рост зарплат оправданием низких темпов инфляции, повышая ставку по кредитам, — мы уничтожаем российскую экономику.
В итоге наше общество погрязает в долгах, а возвращать их не может, потому что не появляется новых возможностей заработать. Но гораздо страшнее то, что люди разучатся производить, торговать и вести какой-либо бизнес, превращаясь в мелких закредитованных потребителей, — на руинах некогда мощной экономики.