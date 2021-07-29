Россияне столкнутся с дефицитом алюминиевых банок

Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) оценивает дефицит алюминиевых банок на российском рынке в более чем 1 млрд штук. Об этом на Всероссийской конференции по маркировке упакованной воды сообщил президент союза Максим Новиков. Его слова приводит ТАСС.

По данным эксперта, для розлива напитков не хватает более миллиарда алюминиевых банок и договориться с производителями банок по этому поводу не удаётся.

Надеемся, что решение под этот вид упаковки будет найдено в формате эксперимента по пивоваренной продукции, тогда мы тоже сможем внедрять это решение и на своих производствах, — сказал Новиков.

С 1 сентября 2021 года в РФ начнётся регистрация участников оборота упакованной воды в государственной системе маркировки. С 1 декабря цифровая маркировка станет обязательной для минеральной воды, а с 1 марта 2022 года — для всей упакованной питьевой воды.

Ранее сообщалось, что правительство России поручило проработать вопрос введения акцизов на сладкие напитки. Размер налога может зависеть либо от цены напитка, либо от уровня содержания в нём сахара. Также предлагается подумать о введении акциза на любые безалкогольные напитки, содержащие сахар или подсластители.

Если акцизы будут введены, то ожидаемый ежегодный сбор от них оценивается в размере 20 млрд рублей. Однако это может привести к росту цен, снижению темпов производства напитков и появлению нелегальной продукции, тогда как вклад в бюджет от акциза будет минимальным.