Средний размер выданного потребкредита вырос на 43,6% за год и на май 2021 года составил почти 295 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

За год россияне стали брать взаймы больше денег, однако средний размер потребкредита в мае упал более чем на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Тогда средняя сумма кредита превысила 300 тысяч рублей.

Наибольший размер среднего потребкредита в столице — более 577 тысяч рублей. Далее следует Ямало-Ненецкий автономный округ — около 538 тысяч рублей, и замыкает тройку Подмосковье — чуть более 450 тысяч рублей.

Кроме того, есть лидеры по снижению уровня среднего потребкредита. На первом месте Приморье, где размер выдаваемого займа стал ниже на 10,3%. Следом идёт Волгоградская область — 6,4%. На третьем месте Краснодарский край и понижение на 5,8%, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в России ужесточили требования к потребкредитованию. Закон запрещает банкам включать в кредитные договоры пункт об обязательном наличии на счёте, с которого гасится долг, неснижаемого остатка.