Почему россияне не дворники: трудовые мигранты заплатят налоги авансом

МВД выступило с предложением установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в РФ. Для его оплаты гражданину другого государства нужно будет оформить электронный патент. Тем компаниям, которые захотят принять на работу работника из-за рубежа, нужно будет подать заявление на включение в реестр работодателей, привлекающих рабочую силу (РРПИРС). Кроме того, ведомство намерено сформировать реестр недобросовестных лиц, приглашающих иностранцев. Такие инициативы содержатся в концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции. По мнению экспертов, власти не занимаются проблемой скрытой безработицы в регионах России, зато стремятся решить все вопросы с привлечением незащищённых мигрантов. МВД не стало комментировать NEWS.ru новые правила.

В рамках инициативы предполагается, что для уплаты такого налога потребуется оформить электронный патент. Работодатели — физ- и юрлица, а также индивидуальные предприниматели, — которые захотят нанять мигранта, будут обязаны зарегистрироваться в личном кабинете на портале Госуслуг, заполнив при этом спецформу, проинформировали РИА Новости в силовом ведомстве.

Вместе с тем документ предполагает организацию выпуска для иностранцев ID-карт с персональными данными, взятие отпечатков пальцев перед въездом в Россию и создание реестра недобросовестных лиц, которые приглашают работников из-за рубежа.

Также в проекте закона предлагается отразить и условия найма иностранцев: к примеру, величину заработной платы, соответствующую среднему уровню заработка в определённом регионе для конкретной категории сотрудников, отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение законов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При неуплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа иностранным трудовым мигрантам направят уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней. При отказе власти могут вынести запрет неплательщику работать на территории России и в худшем случае даже выдворить из страны.

Что касается новой концепции, когда при неуплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа мигрантам будут направлять уведомление с требованием заплатить налог в течение 15 дней, то это послабление, так как до сих пор твой патент могли аннулировать в два счёта, причём ты можешь этого не знать и дальше исправно платить за этот патент. Иначе говоря, в такой трактовке инициатива МВД даёт и некоторые послабления. Ренат Каримов руководитель профсоюза трудящихся-мигрантов руководитель профсоюза трудящихся-мигрантов

Каримов напомнил, что сегодня иностранный гражданин, который работает, например, в Москве, уже платит 5341 рубль за патент, что «составляет 20% от реальной зарплаты мигранта, а не 13% НДФЛ как у обычного россиянина».

А если прибавить то, что удерживают работодатели, это в общей сложности уже 30-35% от зарплаты. Но всё это приводит лишь к нелегальной работе там, где это получается. А работодатели им в этом помогают, исходя из соображений личной выгоды. Официальное оформление работника стоит дороже (отчисления делаются в Пенсионный фонд, ФОМС и ФСС), — подчеркнул председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов.

Эта мера сделает рынок труда в России более прозрачным и предсказуемым. Интерес у гастарбайтеров не пропадёт, так как главными инициаторами их приезда останутся работодатели, а вот серые схемы привлечения нелегальной рабочей силы станут экономически менее выгодными, полагает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

Гастарбайтеры, как правило, привлекаются к профессиям невостребованным у россиян, либо в регионы, которые нуждаются в срочном или временном увеличении рабочей силы. Важно обеспечить своевременный «вывоз» этой рабочей силы, а также обеспечить им человеческие социальные условия. В след за этим снизится коммерческая привлекательность найма гастарбайтеров, но это не станет проблемой развития регионов. Константин Ордов руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ

В дальнейшем механизм авансового платежа, уверен Ордов, позволит гибко регулировать приток гастарбайтеров на российский рынок труда, оставив этот механизм авансовой платы как главный критерий сбалансированности отраслевых доходов работодателей и затрат на внутреннюю и приглашённую рабочие силы.

mos.ru

Проект закона о вопросах миграции призван в первую очередь повысить прозрачность процесса найма и использования иностранной трудовой силы. Об этом говорит и предложение оформлять электронный патент, требование регистрации в системах баз данных с включением в реестр работодателей, использующих иностранную рабочую силу, а также выпуск идентификационных карт, замечает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

Не секрет, что использование труда мигрантов в России — одна из самых непрозрачных и коррупционных схем в экономике, которая очень выгодна как недобросовестному работодателю, который получает довольно дешёвую и вместе с тем массовую рабочую силу, так и в какой-то мере государству, которое отдаёт эту тему на откуп бизнесу и не должно, в теории, заниматься социальными вопросами труда, страхованием, обеспечением минимальных условий труда и существования для таких работников. Но это потенциально и очень криминогенная среда. Несмотря на то, что СМИ чаще всего стараются не упоминать национальность преступников, достаточно высокая доля правонарушений связана именно с объектами, где работают нелегальные (или полулегальные) трудовые мигранты. Ещё одна проблема такой ситуации в том, что в России очень большая доля так называемой скрытой, тихой безработицы, особенно это касается регионов. Игорь Строганов доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова

И значительное число трудоспособного населения России можно было бы занять в тех проектах (стройках), где сейчас работают выходцы из республик Средней Азии, продолжает Игорь Строганов. Но получить сейчас место на стройке, или, например, позицию дворника в Москве гражданину России практически нереально.

По его словам, управляющие компании всеми правдами и неправдами наймут мигранта, как и крупный (строительный) бизнес возьмёт его же на стройку. Ведь им не нужен социальный пакет, а у россиян не получится отобрать паспорт или селить их в маленькие вагончики большими сменами.

Единственным выходом из ситуации, по моему мнению, является повышение участия государства в работе бизнеса на всех уровнях — от крупного строительного до торговых сетей и управляющих жилой недвижимостью компаний, и требование, в том числе, прозрачности процесса найма такого рода рабочей силы, — заявил экономист.

Безусловно, появление такого рода закона в достаточной мере повысит издержки бизнеса, пользующегося дешёвой рабочей силой, и он переложит их либо на потребителя, например, повысив цены, либо попытается национализировать через государство, что тоже довольно характерно для современной модели экономики, указывает специалист.

Как считает директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Школы публичной политики и управления Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Андрей Покида, в случае реализации нового закона на практике речь пойдёт о дополнительных взносах, и всё будет зависеть от их размера. Если они окажутся достаточно высокими, то можно ожидать снижения притока мигрантов. Однако, во-первых, адекватный приемлемый взнос — это не проблема для работодателей, которые будут набирать себе на работу мигрантов. Во-вторых, большинство таких работников, помимо затрат на получение патента, не несут больше никаких расходов. Поэтому, по мнению эксперта, на мигрантах вряд ли отразится новый платёж, если спрос на рабочую силу останется таким же высоким как сейчас.

Выгодно ли будет приезжать в РФ на работу гастарбайтерам? Если говорить об экономической выгоде для них, то да. Они сейчас едут в Россию, думая, что авансовый платеж никаким образом не повлияет на их активность здесь. Андрей Покида директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС

Между тем, указывает ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований НИУ ВШЭ Никита Мкртчян, фиксированный «авансовый платеж для „безвизовиков“ в общем-то и сейчас действует для всех, кроме ЕАЭП». При этом в законопроекте МВД не сказано, распространится ли этот платёж на иные категории иностранцев, работающих в РФ, например, на мигрантов из стран дальнего зарубежья, отмечает эксперт.

Но даже если распространится, то их число на российском рынке невелико и мало влияет на него. Другое дело, как будут администрировать плату за патенты. До настоящего времени 90% поступало от граждан Узбекистана и Таджикистана, граждане других стран, например, Украины, Азербайджана, Молдавии неохотно оплачивали патенты. Никита Мкртчян ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований НИУ ВШЭ ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований НИУ ВШЭ

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К сведению, традиционно больше всего мигрантов прибывает в Россию из государств бывшего СССР (в среднем 93–96% от общего числа). Тем не менее, число иммигрантов из других стран дальнего зарубежья растёт очень быстрыми темпами. Гражданам государств, входящих в Таможенный союз ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), разрешительных документов для занятия трудовой деятельностью в России не требуется, а большинство зарегистрированных — это граждане стран бывшего СССР трудоспособного возраста, в том числе Украины, Узбекистана и Таджикистана . В настоящее время лишь три государства в мире — США, Канада и Финляндия — обладают в миграционном обмене с РФ незначительным положительным сальдо, но и оно имеет тенденцию к сокращению.