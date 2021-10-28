Россияне оценили свою готовность покупать автомобили «не глядя»

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Россияне пока не готовы покупать автомобили «не глядя», при помощи онлайн-сервисов, без предварительного осмотра в дилерском центре. Такие данные опроса исследовательского холдинга «Ромир» публикует РИА Новости.

Опрос показал , что для большинства респондентов при покупке автомобиля, как нового, так и подержанного, важно посетить дилерский центр и познакомиться с машиной, обсудить условия покупки. Лишь 5% опрошенных готовы совершить покупку полностью онлайн.

Так, при покупке нового автомобиля на очную сделку настроены 77% респондентов, 20% готовы к комбинированному способу, 3% согласны совершить покупку исключительно онлайн.

При покупке подержанных автомобилей очно их готовы приобрести 82% участников опроса, комбинированный способ приемлем для 16% респондентов, полный онлайн — только для 2%.

В целом не готовы рассматривать способ покупки автомобиля онлайн 56% опрошенных. 20% не исключают такого варианта покупки, ещё 4% «скорее всего» купили бы авто онлайн, а точно готовы оформить удалённую сделку 3%.

Чаще всего сервисами онлайн-продаж пользуются покупатели корейских брендов KIA и Hyundai. Также в пятёрку вошли японские Toyota и Nissan и российская Lada.

Реже других пользуются онлайн-сервисами покупатели китайских авто — по той причине, что продавцы и дилеры просто не предоставляют подобные слуги.

Ранее опрос показал, что подержанная иномарка с механической коробкой передач идеально подойдет в качестве первого автомобиля для начинающего водителя. Меньше всего молодым водителям рекомендуют приобретать новые автомобили.