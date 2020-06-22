Россияне начали скупать гаражи и машино-места

https://static.news.ru/photo/6f3ed9cc-b4b0-11ea-b83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Во время самоизоляции россияне начали массово скупать гаражи и машино-места.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на материал портала «Авито Недвижимость», в мае 2020 года спрос на покупку гаражей увеличился на 20,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а машино-мест — на 8,9%

Отмечается, что россияне воспринимают гараж и машино-место одними из самых доступных видов недвижимости. Их также можно сдавать в аренду, как квартиры. При этом стоимость гаража в среднем по России составляет 250 тысяч рублей, а машино-места — 600 тысяч рублей.

Правда, по регионам России цены на гаражи будут разными. Так, в Челябинске он обойдется в 160 тысячи, а в Сочи — в 1,7 миллиона рублей. В Москве и Санкт-Петербурге соответственно в 550 тысяч и 230 тысяч рублей.

Цены на машино-места дороже всего в Сочи, Симферополе, Москве. Дешевле всего их можно найти в Омске и Ульяновске (250-290 тысяч рублей).