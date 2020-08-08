Россияне начали инвестировать деньги в ценные бумаги

https://static.news.ru/photo/5b2408dc-d9b7-11ea-b7d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Национальная ассоциация участников фондового рынка провела исследование о вкладах российских граждан. Выяснилось, что в последнее время они всё чаще инвестируют в ценные бумаги.

По оценкам экспертов, за первые полгода 2020-го россияне внесли на брокерские счета более 1,5 триллиона рублей. Для сравнения, за весь 2019 год приток составил 1,6 триллиона рублей. Причинами роста интереса к инвестициям стали уход россиян от депозитов из-за низкой доходности и нежелание платить новый налог на доходы с процентов по вкладам, пишет Lenta.ru.

Также деньги уходили на фондовый рынок благодаря развитию модели ИИС. Однако поступления на них идут слишком долго. Главная причина в регуляторных ограничениях, отмечают аналитики.

Ранее NEWS.ru писал, что иностранные инвесторы находят привлекательными российские облигации и активно вкладываются в них. Они отмечают высокую доходность российских облигаций и положительно оценивают экономическую политику России.