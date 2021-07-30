Россияне начали активно скупать землю

В России резко увеличился спрос на земельные участки. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, по итогам второго квартала 2021 года спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России увеличился на 10% по сравнению с показателем первого квартала. Причиной такой тенденции эксперты называют введённые меры господдержки, в частности, льготные ипотечные программы.

Развитию ИЖС сегодня уделяется повышенное внимание со стороны государства. При этом высокий спрос на рынке будет сохраняться и ввиду нестабильной эпидемиологической ситуации, — сказал один из специалистов.

Также, с 2020 года жители России могут оформить «сельскую ипотеку» по ставке не более 3% годовых. Ещё россиян стимулирует расширение возможностей использования маткапитала.

Ранее сообщалось, что льготную ипотеку для семей с детьми расширят на строительство жилых домов. По предварительным данным, ей смогут воспользоваться 20 тысяч российских семей. Общая сумма субсидий составит около 79 млрд рублей. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительные работы здания по договору или только цены на строительство дома, если у заёмщика уже есть участок земли.

Максимальные суммы кредитов зависят от субъекта. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях они составят 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. Разницу между льготными и рыночными ипотечными ставками банкам возместит государство.

Также стало известно, что в городах России с населением свыше миллиона человек значительно сократилось количество земель, предназначенных для строительства частных домов в черте мегаполиса.