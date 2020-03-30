https://static.news.ru/photo/a4975732-7222-11ea-8adc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне начали массово искать подработку, опасаясь потерять основную работу из-за пандемии коронавируса. Сервисы по поиску работы отмечают увеличение количества резюме почти на четверть.

С 1 по 23 марта количество резюме выросло от 12% до 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 61% увеличилось количество вакансий, пишут «Известия».

Особенно востребованными в условиях пандемии становятся грузчики, курьеры, комплектовщики. Эксперты считают, что в России может повториться опыт 2015 года. Тогда компании стали увольнять «дорогих» сотрудников и набирать на их место тех, кому платить можно меньше.

Основную группу риска составляют те, кто не оформлен официально на работу. Им уже не сможет помочь государство в случае невыплаты или задержки зарплаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что треть россиян ищут работу через мессенджеры и соцсети, почти половина из них используют сеть «ВКонтакте». Такие данные на основе опроса привёл сервис по поиску работы HeadHunter.