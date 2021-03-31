Россияне купили пять тонн золота в пандемию

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Розничный спрос на золото в России подскочил на 37% в 2020 году. За время пандемии было скуплено пять тонн драгметалла.

Директора по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц рассказала, что спрос на золото существенно вырос и сохраниться, пишут «Известия».

Россияне во время пандемии коронавируса скупили пять тонн золота, в 2019 году этот показатель был около 3,7 тонны. Таким образом спрос подскочил на 37%.

В настоящее время актив торгуется по $1,6 тысячи за тройскую унцию. По прогнозам аналитиков, в следующие два года его стоимость может достичь $2,5-3 тысяч.

Однако эксперты считают, что вкладывать только в золото опасно. Этот финансовый инструмент подвержен рискам. При распродажах активов в кризисное время, цена на золото может кратковременно падать. Кроме того, хранить его в слитках опасно.

Как писал NEWS.ru, директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов заявил, что в условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы и уменьшить долю финансовых.

По данным Росстата, за период с 16 по 22 марта потребительские цены в РФ выросли на 0,2% против 0,1% неделей ранее. Банк Росси в марте начал цикл повышения ключевой ставки, предупредив, что пик годовой инфляции может быть достигнут в марте-апреле. Аналитики предполагают, что по итогам года инфляция в России будет выше прогнозируемого регулятором уровня.