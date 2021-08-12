Россияне согласились меньше получать ради удалённой работы

Треть жителей России готовы пойти на понижение зарплаты, чтобы работать на удалённой основе. Об этом сообщает Lenta.ru.

Об отказе снижать свой оклад, согласно исследованию, заявили 40% респондентов, 27% затруднились с ответом.

В среднем россияне готовы потерять 10% от своей зарплаты. Больше всего среди опрошенных высказали пожелание работать из дома молодые люди до 24 лет и граждане с зарплатой менее 30 тысяч рублей. Обе категории составили по 43%.

Ранее сообщалось, что 48% россиян не устраивает дистанционное высшее образование. Лишь пятая часть (21%) не против удалённого образования. При этом 31% опрошенных уже обучались по такой системе, из них 19% заявили, что остались недовольны таким форматом.

43% респондентов уверены, что без высшего образования успешной карьеры не видать. Ещё 26% согласны, что диплом важен, но нужнее практические навыки, ещё 17% признались в том, что пошли учиться не ради карьерных успехов, а для эрудиции.