Высшее образование на удалёнке не устраивает 48% россиян

48% россиян не устраивает дистанционное высшее образование. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование Rambler & Co.

Лишь пятая часть россиян (21%) не против удалённого образования. При этом 31% опрошенных уже обучался по такой системе, из них 19% заявили, что остались недовольны таким форматом.

43% респондентов уверены, что без высшего образования успешной карьеры не видать. Ещё 26% согласны, что диплом важен, но нужнее практические навыки, ещё 17% признались в том, что пошли учиться не ради карьерных успехов, а для эрудиции.

45% опрошенных россиян работают по той специальности, которую приобрели в университете. Каждый пятый выбрал смежную сферу деятельности, 16% сменили профессию без дополнительного обучения, — сказано в исследовании.

Также 11% россиян получили новое образование для той работы, которую они выполняют. А 8% изначально не собирались работать по специальности и получили диплом просто так.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на рынке труда в России. По мнению специалистов, руководители компаний по производству теплового оборудования, стоматологи-имплантологи и технические архитекторы по разработке корпоративного мессенджера получают самые высокие доходы.

Генеральный директор может зарабатывать до 600 тысяч рублей в месяц, однако он должен иметь стаж работы на аналогичной должности от трёх лет в компании с численностью сотрудников более 300 человек, опыт автоматизации и систематизации бизнес-процессов, управленческие навыки и умение работать в офисных программах и 1С.