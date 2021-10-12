Россиянам в разгар энергокризиса посоветовали инвестировать в доллары

В разгар энергетического кризиса доллар выглядит лучше прочих валют, в том числе сырьевых. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, сильное подорожание энергоносителей вызвано именно кризисом, а не долгосрочными факторами повышения сырьевых цен, главный из которых — устойчивый рост экономики.

Поэтому текущая тенденция на рынке энергоносителей не только относительно кратковременная, но и пагубна как для экономических перспектив, так и для долгосрочного спроса на сырьё, — подчеркнул эксперт.

Бабин считает, что в долгосрочной перспективе риски замедления роста экономики и падения спроса на сырьё будут только усиливаться, что в первую очередь ударит по сырьевым валютам. Таким образом, никакого смысла вкладываться в менее ликвидные валюты, чем доллар и евро, нет. Причиной тому также являются высокие операционные издержки.

Ранее управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рекомендовал россиянам, учитывая рост цен на сырьё, инвестировать в российские активы.