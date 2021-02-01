Россиянам стало сложно платить по QR-кодам через СБП

https://static.news.ru/photo/43c40d88-0f44-11ea-8c55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Недоработки банками своих мобильных приложений стали причиной того, что в настоящее время ретейлеры не могут считать оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП) полноценной альтернативой торговому эквайрингу. Об этом сообщают «Известия».

В распоряжении издания появилось письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес Центробанка. В тексте документа представители АКИТ предлагают проводить транзакции напрямую через приложение СБП. Это позволит клиентам не зависеть от банковских экосистем. При этом предлагается установить обязанность для банков принимать приложение СБП.

Последняя мера объясняется тем, что многие банки не заинтересованы во внедрении данной системы и предпочитают развивать собственные платёжные сервисы.

При этом клиенты, которые не знают о системе, не могут её применить, поскольку для активации и использования нужно совершить целый ряд действий, — заявил президент АКИТ Артём Соколов.

В настоящее время оплату по QR-коду можно произвести с помощью 37 банков в более чем 69 тысячах торговых точек. Функционал был запущен 1 сентября 2019 года. К настоящему времени россияне произвели в системе около 900 тысяч платежей на сумму порядка 5 миллиардов рублей.

Ранее эксперт рассказал NEWS.ru о том, опасно ли привязывать свою банковскую карту к различным приложениям и может ли это стать причиной кражи денег.