Россиянам стало сложно платить по QR-кодам через СБП

Недоработки банками своих мобильных приложений стали причиной того, что в настоящее время ретейлеры не могут считать оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП) полноценной альтернативой торговому эквайрингу. Об этом сообщают «Известия».
В распоряжении издания появилось письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес Центробанка. В тексте документа представители АКИТ
Последняя мера объясняется тем, что многие банки не заинтересованы во внедрении данной системы и предпочитают развивать собственные платёжные сервисы.
При этом клиенты, которые не знают о системе, не могут её применить, поскольку для активации и использования нужно совершить целый ряд действий, — заявил президент АКИТ Артём Соколов.
В настоящее время оплату по QR-коду можно произвести с помощью 37 банков в более чем 69 тысячах торговых точек. Функционал был запущен 1 сентября 2019 года. К настоящему времени россияне произвели в системе около 900 тысяч платежей на сумму порядка 5 миллиардов рублей.
Ранее эксперт рассказал NEWS.ru о том, опасно ли привязывать свою банковскую карту к различным приложениям и может ли это стать причиной кражи денег.