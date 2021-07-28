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Россиянам продлили продажи путёвок с кешбэком

12:18, 28 июля 2021
Россиянам продлили продажи путёвок с кешбэком Фото: sochigov/vk.com
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Ростуризм продлил продажи путёвок с туристическим кешбэком ещё на один месяц. Услуга будет доступна россиянам до конца лета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что предыдущие сроки продаж путёвок с кешбэком завершались уже на этой неделе. Однако, как подчеркнула глава ведомства Зарина Догузова, выделенные правительством денежные средства позволили продлить окно до 31 августа. Благодаря этому у российских туристов появится дополнительный месяц для бронирования поездок на отдых.

В настоящее время идёт очередной этап программы туристического кешбэка. Граждане смогут купить пакетные туры и выбрать места для проживания с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря.

В речные и морские круизы можно будет отправиться с 1 сентября и до окончания сезона водной навигации. Согласно условиям программы, туристу автоматически возвращается на карту до 20% от общей стоимости поездки. Руководитель Ростуризма также добавила, что с момента запуска программы кешбэк вернули более 2 млн человек.

Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты в Анапу и Геленджик рухнули из-за ковидных ограничений. Из-за введения обязательных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и других мер безопасности люди стали чаще отказываться от путёвок в эти города.

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