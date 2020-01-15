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Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов в России стал кризис неплатежей. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс, работавший в ту пору в правительстве.

По его словам, власти «не предвидели, не понимали» влияние этого фактора на экономику страны, поскольку это явление не было предсказано нигде и никем. Все мотивации на микроуровне в России не...