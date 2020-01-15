https://static.news.ru/photo/928f9246-3796-11ea-b9a1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Процентные ставки по ипотеке будут снижаться в 2020 году. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Инфляция будет падать, ставки будут падать. С ипотекой всё будет хорошо, — сообщил он ТАСС после послания президента РФ Федеральному собранию.
Греф добавил, что считает нецелесообразным введение показателя предельной долговой нагрузки для ипотечных заёмщиков.
Как писал NEWS.ru, во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что российские банки, и не только с государственным участием, должны как можно активнее включаться в программу льготной ипотеки.