Россиян призвали продавать квартиры на фоне кризиса

https://static.news.ru/photo/5b8df58a-0b12-11eb-b66b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, россияне получили возможность выгодно продать квартиры. Это объясняется уменьшением объёма предложений, пояснил представитель одного из агентств недвижимости Иван Камельских.

Он отметил, что предложений стало меньше как на первичном, так и на вторичном рынке.

Впервые за 20 лет мы наблюдаем такое рекордное снижение объёма предложения. Сейчас реально выгодно продавать недвижимость, потому что востребованы даже не особо ликвидные варианты, — приводит слова Камельских URA.RU.

Эксперт отметил, что не менее выгодна сейчас и покупка жилья. Дело в том, что увеличился процент тех, кто пытается продать квартиру побыстрее. Такие люди хотят успеть приобрести новое жильё по льготной ипотечной ставке под 6,5% годовых.

Кроме того, сейчас квартиры прекрасно окупаются, считает специалист. По его словам, с учётом средней динамики роста цен на квартиры, ставка по ипотеке оказалась ниже, чем среднегодовой прирост стоимости.

Ранее NEWS.ru писал, что ипотечный бум может привести к дальнейшему росту цен на жилую недвижимость. Продление льготной программы ипотеки создаёт риски подорожания жилья и перегрева на рынке. Аналитики отмечают, что продажи квартир растут не только благодаря льготным кредитам, но и из-за девальвации рубля. Россияне не хотят терять свои деньги и стараются вложить их в квадратные метры, провоцируя рост цен на жильё.

При этом в Госдуме уже предложили не только продлить программу ипотеки под 6,5%, но и доработать её, так как подорожание жилья сводит на нет эффективность жилищных программ.