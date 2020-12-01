Россиян предупредили о росте в Сети финансовых пирамид

https://static.news.ru/photo/4182f7ce-344f-11eb-a694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russia Look/Global Look Press

Пандемия коронавируса в 2020 году способствовала росту в Интернете числа финансовых пирамид. При этом половина из них выдаёт себя за иностранные проекты и компании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Доля интернет-проектов и компаний, позиционирующих себя как зарубежные, составила за 9 месяцев этого года почти 46%. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество таких схем выросло на 10%, — приводит агентство данные регулятора.

В ЦБ добавили, что мошенники для рекламы своих предложений используют соцсети и даже маскируются под онлайн-игры. Почти каждая четвёртая выявленная финансовая пирамида в качестве способа отъёма денег у населения использовала инвестиции в псевдокриптовалюты. Также организаторы пирамид заманивали клиентов предложениями вложиться в якобы успешные или растущие бизнес-проекты с большой доходностью.

Принимая инвестпредложения в соцсетях, мессенджерах, россияне должны проявлять осторожность, считают в ЦБ. С января по сентябрь 2020 года регулятор выявил 140 организаций с признаками финансовых пирамид, из них 64 оказались интернет-проектами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мошеннические схемы манипулируют желанием людей заработать больше в условиях снижения доходов. Всё-таки доходность от инвестиционных портфелей акций, которые сформированы профессиональными брокерскими компаниями, крупными банками и зарегистрированными участниками инвестиционного рынка, заметно больше официальной рублёвой инфляции или депозитных банковских ставок, заявляют NEWS.ru экономисты РАНХиГС.