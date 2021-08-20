Россиян предупредили о резком подорожании винограда

Эксперты Роскачества ожидают роста цен на виноград в России как минимум на 30% в текущем сезоне. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что на подобную тенденцию повлияли климатические проблемы, а также сокращение объёмов урожая на внутреннем рынке. Сдержать рост цен на свою продукцию смогут только те производители, у которых есть большие площади виноградников.

В свою очередь, те, кто закупают виноград за границей, поднимут цены не менее чем на 15–20% за бутылку. Розничная же стоимость вина из покупного винограда может вырасти ещё существеннее, что повысит конкурентоспособность производителей полного цикла, предположила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

В организации также отметили, что в настоящее время себестоимость 1 кг винограда на площади 1 тыс. гектар составляет 25–35 рублей, а на винограднике в несколько сот гектар – более 45 рублей за кг. На элитных плантациях цены могут превышать отметку 80–100 рублей за кг.

Ранее сообщалось, что в России взлетят цены на винную продукцию. Так, в ближайшее время граждан может ожидать подорожание алкогольного напитка на 15–20%. Эта тенденция обусловлена ростом цен на виноград.