Россиян предупредили о подорожании всей новогодней продукции в стране Экономист Долгова предупредила россиян о подорожании новогодней продукции

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Вся новогодняя продукция дорожает из-за роста цен на нефтехимию и металлы, рассказала Pravda.ru экономист Мария Долгова. Она уточнила, что рост цен на искусственные елки составил от 20% до 300% из-за нарушения логистических цепочек и роста транспортных тарифов, а елочные игрушки также подорожали из-за того, что их производили с использованием импортных товаров.

В этом году явно будет ограничено предложение елей иностранного производства, в силу целого ряда причин <...> Большинство красок и лаков, которые используются при производстве елочных игрушек, это импорт. Даже маленькие блестки, которыми игрушки посыпаются, это тоже импортные товары, — рассказала Долгова.

Экономист предположила, что цены на елочные украшения в этом году вырастут не менее чем на 5%. При этом она уточнила, что игрушки ручного изготовления или дорогого ценового сегмента могут подорожать на 20%.

Эколог Ирина Лебедева ранее рассказала, что покупка искусственной елки наносит окружающей среде больший ущерб, чем покупка живой елки. По ее словам, искусственные деревья вредят экологии как во время производства, так и в ходе утилизации. Эксперт уточнила, что использование срубленных деревьев также несет вред окружающей среде, но его можно снизить, если покупать елки у продавцов с лицензией и утилизировать после использования. После Нового года специалист порекомендовала сдать елку в специальный пункт приема, откуда их отправят на переработку.