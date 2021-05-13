Россиян предупредили о подорожании шоколада и зубной пасты

https://static.news.ru/photo/94c029aa-b3db-11eb-899b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышение стоимости пальмового масла приведёт к росту цен на шоколад, печенье, зубную пасту, губную помаду и другие средства для ухода за кожей, сообщает Bloomberg.

Так, за последний год пальмовое масло подорожало на 120%, в настоящий момент его стоимость составляет $1091 за тонну. Такое повышение цены связано с влиянием последствий пандемии на работу производств и сохранением высокого спроса на сырьё.

Поскольку альтернативы пальмовому маслу пока нет, его дефицит может вызвать повышение стоимости ряда продуктов, в состав которых оно входит. Кроме того, его замена другим сырьём обойдётся дороже.

Ранее сообщалось, что производители продуктов питания в России стали чаще использовать небезопасное пальмовое масло, в том числе в продуктах первой необходимости и питании для детей. Сотрудники порта Тамань в Краснодарском крае, через который идут значительные партии пальмового масла, отметили, что сырьё негативно влияет на флору и фауну акватории, а перекупщики заявили, что спрос на пальмовое масло среди производителей постоянно растёт. Его закупают не только крупные предприятия, но и небольшие мануфактуры и бывшие фермерские хозяйства.