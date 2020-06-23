Россия заняла 15-е место в мировом рейтинге роста цен на жильё

https://static.news.ru/photo/58c1fffa-b54e-11ea-b22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя стоимость недвижимости в России по итогам первого квартала увеличилась на 7,1% за год, что поставило её на 15-е место в мировом рейтинге цен.

Как сообщает ТАСС, лидерами рейтинга стали Турция, Новая Зеландия и Литва. В этих странах рост цен в годовом исчислении составил 15%, 14,5% и 13,8%.

Год назад, по итогам первого квартала, Россия находилась на 13-м месте с показателем годового роста цен 7,2%. Аналитики считают, что это результат введения режима самоизоляции и ограничения на передвижение. Он привёл к тому, что в апреле и мае существенно снизилось количество заключаемых сделок.

Сформировался и продолжает формироваться отложенный спрос, — заявила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

По её мнению, какое-то оживление спроса возможно на рынке новостроек, где заявлены привлекательные программы по ипотеке. При этом рынок вторичного жилья будет испытывать стагнацию. Падение цен на нём возможно лишь в пределах 5%, поскольку продавцы не готовы их снижать.

Как писал NEWS.ru, во время самоизоляции россияне начали массово скупать гаражи и машино-места, поскольку воспринимают их одними из самых доступных видов недвижимости, которые к тому же можно сдавать в аренду, как квартиры.