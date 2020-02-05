https://static.news.ru/photo/886e27b2-47e2-11ea-99aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впервые с 2010 года Россия получила от иностранных правительств больше кредитных выплат, чем выдала сама. Заёмщики выплатили России 250 миллиардов рублей, в то время как Москва предоставила в долг 215 миллиардов рублей.

Как заявили в Минфине, рост платежей объясняется наступлением сроков погашения основного долга по нескольким заёмщикам.

По мнению экспертов, это связано с ужесточением политики по отношению к заёмщикам после проблем с возвратом кредита из Венесуэлы.

По состоянию на сентябрь 2019 года задолженность иностранных государств перед РФ составляет около $35 миллиардов. Минфин РФ не делал более поздних оценок международного кредитного портфеля, сообщают «Известия».

Как ранее писал NEWS.ru, президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что страна рассчитывает получить кредит на $200 млн от России. Деньги пойдут на ремонт 340 км региональных и национальных дорог. Работы планируют начать в конце весны 2020 года.