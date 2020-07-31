Россия вновь стала мировым лидером по нефтедобыче

Данные от энергетических ведомств РФ и США и из доклада ОПЕК свидетельствуют, что Россия в мае вернула мировое лидерство по уровню нефтедобычи.
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Согласно представленным российским Минэнерго данным, РФ в мае добыла 39,74 млн тонн нефти, что эквивалентно добыче 9,4 млн баррелей в сутки. В апреле этот показатель был выше — 11,34 млн баррелей в сутки, однако падение добычи в Саудовской Аравии оказалось ещё более значительным. В докладе ОПЕК говорится о 8,479 млн баррелей в сутки, добываемых в королевстве, что на 27% ниже апрельского показателя.
Американское Министерство энергетики заявило об уменьшении добычи в мае по сравнению с апрелем на 16,6%. США добывали в апреле 11,99 млн баррелей в сутки.
28 июля российская нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась с премией к эталону Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской нефтяной смеси на $0,13 за баррель, передавал NEWS.ru.
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