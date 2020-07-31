Россия вновь стала мировым лидером по нефтедобыче

https://static.news.ru/photo/7e220c84-d350-11ea-93d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Данные от энергетических ведомств РФ и США и из доклада ОПЕК свидетельствуют, что Россия в мае вернула мировое лидерство по уровню нефтедобычи.

Как пишет РИА Новости, РФ до июля 2018 года была мировым лидером по объёмам нефтедобычи, однако в августе первыми по этому показателю стали США. В апреле 2020 года Россия опустилась на третье место, пропустив на второе Саудовскую Аравию.

Согласно представленным российским Минэнерго данным, РФ в мае добыла 39,74 млн тонн нефти, что эквивалентно добыче 9,4 млн баррелей в сутки. В апреле этот показатель был выше — 11,34 млн баррелей в сутки, однако падение добычи в Саудовской Аравии оказалось ещё более значительным. В докладе ОПЕК говорится о 8,479 млн баррелей в сутки, добываемых в королевстве, что на 27% ниже апрельского показателя.

Американское Министерство энергетики заявило об уменьшении добычи в мае по сравнению с апрелем на 16,6%. США добывали в апреле 11,99 млн баррелей в сутки.

28 июля российская нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась с премией к эталону Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской нефтяной смеси на $0,13 за баррель, передавал NEWS.ru.