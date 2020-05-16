Россия урезала вложения в американские гособлигации втрое

https://static.news.ru/photo/dd360b42-9702-11ea-8708-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petra Wallner/imagebroker.com/Global Look Press

Россия в марте 2020 года сократила свои вложения в государственные ценные бумаги США в три раза, до $3,85 млрд.

Уточняется, что $473 млн из этой суммы пришлось на долю краткосрочных бумаг и $3,381 — на долгосрочные. Это первое столь существенное сокращение российских вложений за несколько месяцев, но Россия не входила в тридцатку крупнейших держателей американского долга. Лидером по объёму вложений остаётся Япония с $1,271 триллиона, она продолжает наращивать вложения, за ней идут Китай и Великобритания: $1,081 трлн и $395,3 млрд соотвественно. Отмечается, что КНР снизила свои вложения более чем на $10 млрд, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, Фонд национального благосостояния (ФНБ) теперь сможет инвестировать в юани и китайские государственные облигации. Соответствующее решение приняло правительство России. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.