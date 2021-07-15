Российские компании стали менее склонны к банкротству

Рейтинг деловых рисков России повысили с оценки С (высокий риск) до В (значительный риск). Получается, что страна улучшила позицию в рейтинге деловых рисков. Об этом говорится в обзоре экспертов международной группы Coface, специализирующейся на страховании и управлении торговыми рисками.

Этот рейтинг отражает вероятность неплатежей и банкротств в корпоративном экономическом секторе стран глобального сообщества. Россия стала единственным европейским государством, которому удалось подняться в данном списке.

Также эксперты пересмотрели в лучшую сторону рейтинги ещё десяти стран. Среди них оказались США, Саудовская Аравия, Республика Конго, Мексика, Гвинея, Эквадор, Канада, Ботсвана, Азербайджан и Австралия.

Аналитики из Coface оценивали риски по 13 основным секторам экономик стран. В России низкий уровень рисков присвоили только фармацевтической отрасли, в то время как металлургия, АПК, нефтехимия, информационные и телекоммуникационные технологии, а также целлюлозно-бумажная промышленность получили от экспертов среднюю оценку.

При этом высокую предрасположенность к банкротствам продемонстрировал автопром, строительный сектор, энергетический комплекс, розничная торговля, лёгкая промышленность и транспортная отрасль.

В начале февраля этого года эксперты Coface сообщили и сокращении числа банкротств в мире, несмотря на глобальный кризис, вызванный коронавирусной пандемией. Спад экономических рисков составил 12% по сравнению с результатами прошлых исследований международной группы.

Основной причиной подобной тенденции, по мнению аналитиков, стал возросший уровень господдержки бизнеса. Без этого фактора число банкротств по всему миру повысилось бы на 36%.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в России ссуды 88 тысяч граждан признали несостоятельными. При этом аналитики зафиксировали 252 новых банкрота на 100 тысяч населения. В 2020 году этот статистический показатель составлял только 149.