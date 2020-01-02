https://static.news.ru/photo/59666f96-2d9e-11ea-bca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Twitter.com/Global Look Press

Россия за минувший год вышла на рекордный уровень добычи нефти, сравняв его с советским периодом. Уровень добычи в сутки составляет 11,25 барреля, в последний раз такое было в 1987 году.

Добыча нефти и конденсата достигла постсоветского максимума, даже несмотря на сокращение добычи нефти по соглашению с ОПЕК. Всего в прошлом году Россия добыла свыше 560 млн тонн нефти, пишет Bloomberg. Это на 0,8% больше, чем в 2018 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко заявил, что разведанных запасов нефти в России при существующем уровне развития технологий хватит на 30 лет рентабельной добычи.