Россия сократила добычу нефти и конденсата на 15,6%

https://static.news.ru/photo/705d90a6-a4b5-11ea-b71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добыча нефти и газового конденсата в России в мае 2020 года снизилась на 15,6%. Показатель составил 39,7 млн тонн. С января по май извлечено на 2,6% сырья меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — 226 млн тонн.

Падение производства связывают со сделкой ОПЕК+. Документ вступил в силу 1 мая 2020-го. Договор подразумевает сокращение добычи чёрного золота странами — участницами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня.

РФ и Саудовская Аравия должны снизить показатели на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн «бочек». Остальные страны должны достичь уровня октября 2018-го, пишет ТАСС.

Сделка будет действовать два года. Однако с июля по декабрь 2020-го сокращение составит 7,7 млн баррелей в сутки, с января 2021 по апрель 2022 года — 5,8 млн баррелей.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE подорожал на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Цена достигла отметки в $39,02 за баррель. В последний раз эталонная смесь котировалась выше $39 лишь 11 марта 2020 года. Сорт WTI растёт на 1,3% — до $36,27 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курс доллара на открытии торгов на МосБирже опустился ниже 69 рублей. Евро дешевеет на 0,3% — до 76,75 рубля. Российский фондовый рынок открылся ростом индекса МосБиржи на 0,4%, РТС — на 0,8%.