Россия поставила за рубеж вакцины более чем на $700 млн

Россия наращивает поставки вакцин зарубежным партнёрам. За восемь месяцев 2021 года объём экспорта составил более 360 тонн препаратов общей стоимостью $713,7 млн, сообщает РБК со ссылкой на статистику Федеральной таможенной службы (ФТС).

За первые пять месяцев года за рубеж были отправлены 159 тонн вакцин на сумму чуть более $300 млн. Летом объём поставок увеличился до 203,6 тонны стоимостью порядка $410 млн. Максимальный показатель был зафиксирован в августе. Он составил 105,8 тонны в натуральном выражении и $123,8 млн — в денежном.

Основными потребителями российских вакцин являются Аргентина, Индия, Казахстан, Мексика и ОАЭ. На долю этих стран приходится свыше 60% всех поставок в денежном выражении.

В ФТС не уточнили, как распределяются объёмы экспорта по типам вакцин. В Минпромторге отметили , что рост поставок связан с препаратами для профилактики коронавируса. Все страны, увеличившие ввоз российских вакцин в 2021 году, заключили контракты на поставку препарата «Спутник V».

Ранее сообщалось, что в России начались доклинические испытания платформы для вакцин, которые смогут защитить россиян от нескольких вирусов сразу. В центре имени Гамалеи отметили, что платформа не является добавкой, усиливающей эффект вакцины «Спутник V».