https://static.news.ru/photo/5d316726-e9af-11e9-beaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва готова пересмотреть некоторые технические параметры контракта на транзит газа с Украиной в случае его продления. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Конечно, там некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газа Украиной, и по объёмам транзита, — цитирует его ТАСС .

Он добавил, что цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

Ранее Новак сообщал, что цену на топливо пока не обсуждали в рамках переговоров России и Украины по газу, однако подчеркивал, что стоимость энергоресурса будет определяться европейскими тарифами, писал News.ru.