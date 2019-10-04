https://static.news.ru/photo/f08a46ce-e6bb-11e9-acf8-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Цена транзита газа через Украину будет определяться европейским законодательством и тарифами.

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал об этом радиостанции Business FM. Он напомнил выдвинутое президентом РФ Владимиром Путиным условие продолжения газового транзита через Украину. Таковым глава государства назвал конкурентоспособность и эффективность украинских газовых тарифов и газотранспортной системы.

Почему мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством? Потому что у «Газпрома» большой опыт работы и он работает в Европе ровно по европейскому законодательству, никаких проблем нет. Мы просто видим риски, что могут быть некие закладки в украинском законодательстве, которые могут не соответствовать тому, как сегодня «Газпром» работает, — пояснил Новак.

Глава Минэнерго также добавил, что цену на топливо пока не обсуждали в рамках переговоров России и Украины по газу, однако уже можно заявить, что стоимость энергоресурса будет определяться европейскими тарифами.

Ранее News.ru приводил комментарий Александра Новака по вопросу получения разрешения на прокладку «Северного потока — 2» от Дании. Министр понадеялся на положительное решение Копенгагена, несмотря на то, что сроки рассмотрения соответствующей заявки прошли.