Россия может начать продавать водород Японии

Россия ведёт переговоры с японскими компаниями, а также с Министерством экономики, торговли и промышленности Страны восходящего солнца о возможных поставках водорода в островное государство.
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин
По данным издания, среди компаний, ведущих переговоры с Москвой, есть гигант тяжёлой промышленности Kawasaki Heavy Industries.
Минэнерго РФ ранее представило проект развития водородной энергетики на период 2020–2024 годов. Планируется усовершенствовать нормативную базу и стандарты технического регулирования производства, хранения и транспортировки. «Газпром» и Росатом могут стать первыми производителями водорода.
NEWS.ru сообщал, что учёные из Китая и России совместно работают над созданием недорогой водородной батареи.