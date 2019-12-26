https://static.news.ru/photo/ef7571c6-0a53-11ea-ae0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Москва и Киев договорились отказаться с 1 января 2020 года от исков, связанных с газовым спором, по которым нет окончательного решения. Об этом сообщил российский министр энергетики Александр Новак.

Отказ от взаимных претензий стал частью протокола о газовом сотрудничестве, который стороны подписали 20 декабря, напомнил Новак в интервью «России 24».

С 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счёт принятых решений по судебным искам, — пояснил министр.

Чтобы продолжить транзит голубого топлива, «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение. С «Нафтогазом» российский газовый гигант заключит договор по бронированию мощностей для транспортировки.

При этом «Газпром», чтобы урегулировать юридические разногласия, заплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Украина в ответ должна будет подписать мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в $7,4 млрд.

Как писал NEWS.ru, российские власти могут лишить «Газпром» монополии. Дело в том, что независимым производителям могут разрешить экспортировать газ по трубе.