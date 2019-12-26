Москва и Киев договорились отказаться с 1 января 2020 года от исков, связанных с газовым спором, по которым нет окончательного решения. Об этом сообщил российский министр энергетики Александр Новак.
Отказ от взаимных претензий стал частью протокола о газовом сотрудничестве, который стороны подписали 20 декабря,
С 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счёт принятых решений по судебным искам, — пояснил министр.
Чтобы продолжить транзит голубого топлива, «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение. С «Нафтогазом» российский газовый гигант заключит договор по бронированию мощностей для транспортировки.
При этом «Газпром», чтобы урегулировать юридические разногласия, заплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Украина в ответ должна будет подписать мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в $7,4 млрд.
Как писал NEWS.ru, российские власти могут лишить «Газпром» монополии. Дело в том, что независимым производителям могут разрешить экспортировать газ по трубе.
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