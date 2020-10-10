Россия и Белоруссия начали переговоры по цене на газ

https://static.news.ru/photo/4b8d8d02-0ae1-11eb-8e68-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Minenergo.Gov/facebook.com

Российская Федерация и Белоруссия ведут переговоры по цене поставок газа. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Довольно активный диалог идёт в части будущих поставок нефти и газа, индикативных параметров. Находимся тут в диалоге. Индикативный баланс — это объёмы, в тоннах и кубометрах, — цитирует «Интерфакс» главу ведомства.

По его словам, рыночные цены на нефть складываются исходя из действующих цен на рынке и с учётом того, что в белорусскую республику идут поставки без экспортной пошлины.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия продвинулись в разрешении вопроса цены на газ для Минска в 2021 году. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщил, что ему с главой «Газпрома» Алексеем Миллером удалось достичь консенсуса по основным положениям. Он добавил, что общий рынок в Союзном государстве можно будет создать уже с 1 января 2022 года, писал NEWS.ru.