Лавров заявил о подготовке к отключению от SWIFT

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке решений в ответ на возможное отключение страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT), пишет ТАСС.
По его словам, проработкой этого вопроса
Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения, — подчеркнул он.
Лавров добавил, что на минувшем заседании межправительственного совета ЕАЭС поднимался вопрос перехода на валюты, которые не будут зависеть от доллара.
SWIFT — международная межбанковская система совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций мира. Вероятное отключение России от неё считается одной из наиболее жёстких санкций Запада.
Ранее Европарламент внёс пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции. Депутаты также предложили «в случае продолжения агрессии на Украине» отказаться от российских поставок нефти и газа.
Впрочем, осуществить угрозу не так просто. По словам верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация и у Евросоюза нет рычагов давления на неё.