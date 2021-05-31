Лавров заявил о подготовке к отключению от SWIFT

https://static.news.ru/photo/06d50f90-c20c-11eb-bbc8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке решений в ответ на возможное отключение страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT), пишет ТАСС.

По его словам, проработкой этого вопроса занимаются правительство, Центральный банк и соответствующие финансовые власти. Лавров также подчеркнул, что Европейский союз и западные страны уже много раз демонстрировали, что они не являются надёжными партнёрами для России.

Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения, — подчеркнул он.

Лавров добавил, что на минувшем заседании межправительственного совета ЕАЭС поднимался вопрос перехода на валюты, которые не будут зависеть от доллара.

SWIFT — международная межбанковская система совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций мира. Вероятное отключение России от неё считается одной из наиболее жёстких санкций Запада.

Ранее Европарламент внёс пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции. Депутаты также предложили «в случае продолжения агрессии на Украине» отказаться от российских поставок нефти и газа.

Впрочем, осуществить угрозу не так просто. По словам верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация и у Евросоюза нет рычагов давления на неё.