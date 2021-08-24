Российскую армию оснастят на полтриллиона рублей

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Министерство обороны России (Минобороны РФ) заключило 41 государственный контракт на сумму более 500 млрд рублей для нужд предприятий, связанных с отечественной армией. Слова заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко приводит ТАСС.

Отмечается, что эти контракты подразумевают пополнение российской армии более чем 1 300 единицами новой военной техники. Соглашения были заключены с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Сегодня опорный оборонный банк ПСБ и холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключили кредитный договор о выделении Арсеньевской Авиационной Аомпании «Прогресс» (ААК «Прогресс») порядка 40 млрд руб. Эти средства пойдут на производство модифицированного ударного вертолета Ка-52М.

Накануне гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал подписание нового контракта на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Впервые страны договорились о поставках отечественных ЗРК в конце 2017 года.

В начале текущего руководитель Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир заявил о готовности Анкары приобрести второй комплект ЗРК у России при условии передачи технологий производства. При этом Михеев не стал уточнять, выполнит ли РФ данное условие турецкой стороны.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила оружейный экспорт по итогам прошлого года. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, РФ реализовала продажу продукции по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) на общую сумму $15,6 млрд, что оказалось выше цифр за докризисный 2019-й.