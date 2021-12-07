Российской экономике предрекли апокалипсис в случае новых санкций

Российская экономика будет отброшена на 200 лет назад, если американские санкции заблокируют обмен валюты и приведут к отключению страны от SWIFT, заявил руководитель департамента Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Константин Ордов «Радио 1». По его словам, в таком случае могут быть парализованы все технические удобства, к которым привыкли россияне.

Международные платежи осуществляются в основном в долларах и евро, это общемировая практика. И если отрезать нам возможность конвертации, это всё равно что перекрыть кран экономике. Потому что ни продать, ни купить что-то на мировом рынке не получится. А у нас зависимость от импорта даже продуктовая — чуть ли не на 60–70%. То есть это апокалипсис, — сказал Ордов.

Но вероятность такого сценария он оценил как близкую к нулю. По мнению Ордова, исключить Россию из мировой экономической системы не удастся без ущерба самой системе. Никто не заинтересован в том, чтобы оборвать связь российской и мировой экономик.

Ранее телекомпания CNN опубликовала материал, в котором сообщалось о возможном введении Вашингтоном нового пакета санкций против Москвы с целью сдерживания «вторжения» России на Украину. По данным телекомпании, власти США изучают возможность введения мер, касающихся «близкого окружения президента РФ», отключения России от системы SWIFT, суверенного долга страны, а также российских энергетических компаний.