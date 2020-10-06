Российский рубль подешевел более чем в тысячу раз с 1913 года

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Экономист Павел Вишневский рассказал, что можно было в 1913 году в России купить на 1 рубль. Выяснилось, что фактически в 1 рубле того времени было 18 граммов серебра пробы 900/1000. Сейчас грамм этого драгоценного металла стоит около 60 рублей, то есть стоимость серебра в монете составляет 1080 рублей.

1913 год часто берётся за основу для различного рода сравнений, потому что он стал последним мирным годом перед Первой мировой войной, революциями 1917 года и последующим большевистским режимом, который загнал более или менее развивающуюся российскую экономику в яму, передают «Новые известия».

Издание уточняет, что даже в благополучном 1913 году Россия сильно уступала в уровне жизни развитым странам Европы и США.

На 1 рубль в 1913 году можно было купить 10 килограммов свежего ржаного хлеба, 20 килограммов старой картошки, четыре килограмма пшеничной муки, четыре килограмма низкосортного сахара, полкилограмма кофе в зёрнах, 40 яиц, 1,2 килограмма курятины, 1,1 килограмма телячьей вырезки, пять килограммов квашенной капусты, 1,2 килограмма мороженой сёмги, пять килограммов лука-репки, 1,2 литра сметаны, 1,1 килограмма твёрдого сыра, 2,5 литра недорогой водки, четыре килограмма творога, три килограмма свинины, до килограмма чёрной икры.

В 1913 году средняя зарплата занятых в промышленности в России составляла 24,2 рубля, в Великобритании — 61 рубль, в Германии — 57 рублей, в США — 112 рублей, во Франции — 41 рубль.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин заявил, что справедливое соотношение рубля к американскому доллару должно быть на отметке в 67 единиц. Однако нынешние показатели на 12–13% ниже экономических расчётов. Такая девальвация не имеет экономических причин. По его словам, не до конца понятно, почему сложилась текущая ситуация, так как дела на нефтяном рынке и в российской экономике является приемлемыми. Скорее всего, это расплата за геополитику и за действия спекулянтов, которые традиционно активны на российском рынке и эффективно влияют на курсообразование рубля, предположил эксперт, писал NEWS.ru.