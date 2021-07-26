Российских заправщиков предупредили о визитах «тайных покупателей»

Росстандарт ведёт подготовку к организации внеплановых проверок на российских автозаправках в режиме «тайного покупателя». Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Антон Шалаев.

По его словам, в настоящее время проводятся организационно-технические мероприятия для правового обеспечения данных проверок. Он отметил, что из-за позднего вступления в силу федерального закона «О государственном контроле и муниципальном контроле в РФ» (действует с 1 июля 2021 года) серьёзных проверок в этой области пока не проводилось.

Шалаев также уточнил, что подобные мероприятия в дальнейшем смогут реализовать как в плановом, так и во «внезапном» формате. Однако все меры будут согласовываться с органами прокуратуры. По этой причине представителям российских сетей АЗС следует неукоснительно выполнять все требования соответствия касательно качества товаров и услуг.

Ранее бывший глава Росстандарта Алексей Абрамов отметил лазейку для избежания наказания за недолив топлива в автомобильный бак. По его словам, этого можно добиться с помощью программного обеспечения на заправочных станциях, которое позволяет в индивидуальном режиме настраивать соответствующий процент недолива. Он также подчеркнул, что выявить подобное нарушение без использования «тайных проверок» достаточно сложно.

Цена бензина АИ-95 на прошлой неделе впервые превысила отметку в 60 тысяч рублей за тонну, достигнув исторического максимума. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже его стоимость составила 60,029 тысячи рублей, поднявшись за сутки на 0,3%. При этом цены на бензин с начала года уже обновляли исторические максимумы.